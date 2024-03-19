Что и требовалось доказать: Политолог объяснил, о чём говорит голосование за рубежом на примере ФРГ
Политолог Парма назвал причину очередей на избирательных участках в Германии
Голосование на выборах президента России в Берлине. Обложка © TACC / AP
Более 380 тысяч россиян проголосовали на выборах президента России за рубежом. Причём большинство из избирателей (свыше 72%) отдали предпочтение именно действующему лидеру Владимиру Путину. О том, как прошло голосование в Германии с Life.ru рассказал член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель руководителя департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Роман Парма.
"Что в особенности обращает на себя внимание? Конечно, итоги голосования в Германии. С одной стороны, никаких аномалий: они отражают общую картину голосования наших соотечественников за рубежом — там уверенно лидирует Путин. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что такое Германия и, в частности Берлин, в навязываемом западными протеже образе "другой России": от печально известной клиники "Шарите" до деградации формата некогда авторитетной площадки Мюнхенской конференции по безопасности", — отметил специалист.
Берлин, всеми силами позиционируемый как "центр протеста", традиционное место встречи "российской оппозиции
О том, что голосование на выборах российского президента в Берлине станет настоящим явлением культурно-политической жизни, стало ясно ещё задолго до 17 марта. Этому, в частности, поспособствовали сами власти ФРГ, закрывшие четыре диппредставительства РФ в Германии — в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Фактически, как подчеркнул политолог, вся нагрузка легла на посольство РФ в Берлине и генконсульство РФ в Бонне, чем и обусловлены огромные очереди 17 марта. Наши соотечественники, несмотря на созданные немцами условия, приехали и в Бонн, и в Берлин, где терпеливо стояли в огромной очереди, чтобы выполнить свой гражданский долг, резюмировал Парма.
Трёхдневное голосование в рамках президентских выборов в России завершилось 17 марта. Согласно финальным результатам после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. В Министерстве иностранных дел сообщили, что за рубежом на выборах президента проголосовало почти 250 тысяч граждан России. Очереди из желающих выразить свою гражданскую позицию образовались во многих городах. Помимо Берлина, толпы наблюдались в Таиланде, Лондоне, Ереване и Дубае, где проголосовали Джиган и Оксана Самойлова. А в Аргентине впервые поучаствовала в выборах даже поучаствовала 90-летняя ветеран ВОВ.