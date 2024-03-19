Более 380 тысяч россиян проголосовали на выборах президента России за рубежом. Причём большинство из избирателей (свыше 72%) отдали предпочтение именно действующему лидеру Владимиру Путину. О том, как прошло голосование в Германии с Life.ru рассказал член правления Российской ассоциации политической науки, заместитель руководителя департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Роман Парма.

"Что в особенности обращает на себя внимание? Конечно, итоги голосования в Германии. С одной стороны, никаких аномалий: они отражают общую картину голосования наших соотечественников за рубежом — там уверенно лидирует Путин. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что такое Германия и, в частности Берлин, в навязываемом западными протеже образе "другой России": от печально известной клиники "Шарите" до деградации формата некогда авторитетной площадки Мюнхенской конференции по безопасности", — отметил специалист.

Берлин, всеми силами позиционируемый как "центр протеста", традиционное место встречи "российской оппозиции Роман Парма