Песков не стал комментировать сообщения СМИ о приглашении папы римского в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что папа римский Франциск якобы приглашён с визитом в РФ в июне. Ранее такую информацию распространили европейские СМИ.
"Никак пока не можем прокомментировать", — отметил представитель Кремля на брифинге.
Ранее ряд западных СМИ сообщил, что российские дипломаты якобы ведут переговоры с Ватиканом о визите папы римского в РФ в июне.
Напомним, некоторое время назад папа римский призвал Украину найти в себе смелость "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры. Владимир Зеленский в ответ на это нагрубил Франциску, назвав его инициативу "виртуальным посредничеством". А главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что понтифик "зашёл в сад, куда его не звали". В России хамское высказывание политика назвали "пощёчиной", которую папа римский не получал никогда.
Глава Римско-католической церкви неоднократно выступал с мирными инициативами по Украине. Так, в январе стало известно, что священнослужитель хочет устроить в Ватикане переговоры Москвы и Киева. А в прошлом году Франциск решил осуществить "мирную миссию" по урегулированию конфликта.
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