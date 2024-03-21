Песков предупредил о непоправимых последствиях в случае отправки иностранных войск на Украину

Появление иностранных войск на территории Украины может привести к непоправимым последствиям. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отправление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями", — сказал журналистам представитель Кремля.

Также Песков дополнил, что информация о возможной отправке военной миссии ЕС на Украину требует уточнения, пока в этом вопросе нет ясности.