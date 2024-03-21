Песков предупредил о непоправимых последствиях в случае отправки иностранных войск на Украину
Песков: Отправка войск на Украину может привести к непоправимым последствиям
Появление иностранных войск на территории Украины может привести к непоправимым последствиям. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отправление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями", — сказал журналистам представитель Кремля.
Также Песков дополнил, что информация о возможной отправке военной миссии ЕС на Украину требует уточнения, пока в этом вопросе нет ясности.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон озвучил инициативу об отправке западных войск на Украину. Позднее это высказывание вызвало резкое отторжение со стороны его союзников по НАТО. Парижу даже пришлось корректировать изначальное заявление главы государства, но, по данным Службы внешней разведки РФ, Пятая республика действительно готовится направить свои войска в Незалежную. На начальном этапе планируется разместить на Украине около двух тысяч человек. Во Франции тем временем всё опровергают. Позднее украинский депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что французская сторона рассматривает границу Украины с Белоруссией как возможное место дислокации своих войск. По словам парламентария, таким образом планируется высвободить солдат ВСУ с этого направления.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Life.ru / Павел Баранов