В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Египта

Глава Египта Абдул Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на прошедших президентских выборах. Также стороны обсудили ситуацию на Украине и палестино-израильский конфликт, сообщает пресс-служба Кремля.

"В телефонном разговоре Абдул Фаттах Сиси поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Египтом", — говорится в сообщении.