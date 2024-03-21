В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Египта
В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с президентом Египта
Владимир Путин и Абдул Фаттах ас-Сиси, 2019 год. Обложка © TACC / Алексей Никольский
Глава Египта Абдул Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на прошедших президентских выборах. Также стороны обсудили ситуацию на Украине и палестино-израильский конфликт, сообщает пресс-служба Кремля.
"В телефонном разговоре Абдул Фаттах Сиси поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Египтом", — говорится в сообщении.
В разговоре, в частности, обсуждалось, что Египет, как полноправная страна – член БРИКС, будет активно участвовать в мероприятиях, которые российская сторона проведёт в рамках своего председательства в организации.
Напомним, во вторник, 19 марта, о беседе Путина и Ас-Сиси сообщала канцелярия египетского лидера.
17 марта в России завершилось трёхдневное голосование в рамках президентских выборов. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин. Главу государства поздравили иностранные коллеги, в частности глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, лидер ЮАР Сирил Рамафоса, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.