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21 марта, 16:09

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом Египта

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с президентом Египта

Владимир Путин и Абдул Фаттах ас-Сиси, 2019 год. Обложка © TACC / Алексей Никольский

Владимир Путин и Абдул Фаттах ас-Сиси, 2019 год. Обложка © TACC / Алексей Никольский

Глава Египта Абдул Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на прошедших президентских выборах. Также стороны обсудили ситуацию на Украине и палестино-израильский конфликт, сообщает пресс-служба Кремля.

"В телефонном разговоре Абдул Фаттах Сиси поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, отметив его большой личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Египтом", — говорится в сообщении.

В разговоре, в частности, обсуждалось, что Египет, как полноправная страна – член БРИКС, будет активно участвовать в мероприятиях, которые российская сторона проведёт в рамках своего председательства в организации.

Напомним, во вторник, 19 марта, о беседе Путина и Ас-Сиси сообщала канцелярия египетского лидера.

Президент Бразилии Лула да Силва поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Президент Бразилии Лула да Силва поздравил Владимира Путина с победой на выборах

17 марта в России завершилось трёхдневное голосование в рамках президентских выборов. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин. Главу государства поздравили иностранные коллеги, в частности глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, лидер ЮАР Сирил Рамафоса, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.

Наталья Исакова
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