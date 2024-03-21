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21 марта, 19:07

Орбан в поздравлении Путину заявил, что рад сотрудничеству РФ и Венгрии

Виктор Орбан и Владимир Путин. Коллаж © ТАСС / EPA / Kremlin.ru

Виктор Орбан и Владимир Путин. Коллаж © ТАСС / EPA / Kremlin.ru

Венгерский премьер Виктор Орбан поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента РФ. В соответствующем послании он обратил внимание на стремление продолжать сотрудничество Москвы и Будапешта. Об этом в четверг, 21 марта, заявил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.

"Мы готовы наращивать сотрудничество между нашими государствами в областях, которые не ограничены международным правом. Сотрудничество основано на взаимном уважении, что позволяет обсуждать вопросы даже в текущей, очень трудной геополитической ситуации", — отметил Орбан, добавив, что продолжение диалога — основа скорейшего установления мира.

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Как сообщал Life.ru, 17 марта в РФ завершилось трёхдневное голосование в рамках выборов президента. После обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин. Главу государства поздравили иностранные коллеги, в числе которых глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, лидер ЮАР Сирил Рамафоса, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.

Никита Осипов
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