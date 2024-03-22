Жителей севера Москвы и Химок призвали плотно закрыть окна, двери и не выходить на улицу

Роспотребнадзор рекомендует жителям Химок и северных районов Москвы плотно закрыть окна и двери и не выходить на улицу из-за пожара в "Крокус сити холле".

Тем же, кто сейчас находится вне зданий в зоне задымления, следует закрыть органы дыхания тканью, желательно смоченной водой. Специалисты ведомства направлены в район инцидента для проведения необходимых мероприятий.