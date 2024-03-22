Жителей севера Москвы и Химок призвали плотно закрыть окна, двери и не выходить на улицу
Роспотребнадзор: Жителям районов у "Крокуса" нужно закрыть окна из-за пожара
Роспотребнадзор рекомендует жителям Химок и северных районов Москвы плотно закрыть окна и двери и не выходить на улицу из-за пожара в "Крокус сити холле".
Кровля в "Крокус сити холле" начала рушиться. Видео © Life.ru
Тем же, кто сейчас находится вне зданий в зоне задымления, следует закрыть органы дыхания тканью, желательно смоченной водой. Специалисты ведомства направлены в район инцидента для проведения необходимых мероприятий.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила соболезнования родным и близким погибших в теракте.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Группа вооружённых боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла огонь. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, также туда направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек.
ТАСС / Сергей Бобылев