В ЕС заявили, что шокированы и потрясены терактом в "Крокусе"

Евросоюз осуждает теракт в Crocus City Hall в Подмосковье. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Евросоюз шокирован и потрясён сообщениями о теракте в "Крокус сити холле". ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России", — отметил он в соцсети X.