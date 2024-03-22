В ЕС заявили, что шокированы и потрясены терактом в "Крокусе"
Евросоюз осудил теракт в Crocus City Hall
Евросоюз осуждает теракт в Crocus City Hall в Подмосковье. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Кровля Crocus City Hall начала рушиться. Видео © Life.ru
"Евросоюз шокирован и потрясён сообщениями о теракте в "Крокус сити холле". ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России", — отметил он в соцсети X.
Вечером в пятницу, 22 марта, в Москве в Crocus City Hall произошла стрельба. Сообщалось, что расстрел устроила группа людей из минимум пяти человек. После этого в здании произошёл пожар, начала рушиться крыша. Туда направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. К тушению подключено более 320 человек при поддержке свыше 130 единиц техники. В СК возбудили уголовное дело о теракте. Предварительно, 40 человек погибло и более 100 пострадало.
Life.ru