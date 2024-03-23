Из "Крокуса" спасли одного из пострадавших в теракте зрителей
SHOT: Из "Крокуса" вывезли одного из спасённых зрителей
Спасатели только что вывезли из "Крокуса" одного из спасённых зрителей. Обложка © SHOT
Спасатели только что вывезли из "Крокуса" одного из спасённых зрителей. Как пишет SHOT, его направят в НИИ Склифосовского на Большой Сухаревской в Москве.
Спасатели только что вывезли из "Крокуса" одного из спасённых зрителей. Видео © SHOT
Информация о его состоянии не уточняется.
Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров.