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22 марта, 21:46

Из "Крокуса" спасли одного из пострадавших в теракте зрителей

SHOT: Из "Крокуса" вывезли одного из спасённых зрителей

Спасатели только что вывезли из "Крокуса" одного из спасённых зрителей. Обложка © SHOT

Спасатели только что вывезли из "Крокуса" одного из спасённых зрителей. Обложка © SHOT

Спасатели только что вывезли из "Крокуса" одного из спасённых зрителей. Как пишет SHOT, его направят в НИИ Склифосовского на Большой Сухаревской в Москве.

Спасатели только что вывезли из "Крокуса" одного из спасённых зрителей. Видео © SHOT

Информация о его состоянии не уточняется.

Напомним, вечером 22 марта в Москве в Crocus City Hall произошёл теракт. Всё случилось перед концертом группы "Пикник". Группа боевиков, в которую вошло минимум пять человек, ворвалась в здание и открыла стрельбу. После этого там произошёл пожар, начала рушиться крыша. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. К тушению пожара привлекли более 320 человек. Площадь возгорания в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров.

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"Беларусь скорбит": В Минске несут цветы к Посольству России в память о жертвах теракта в "Крокусе"
Анатолий Симоненко
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