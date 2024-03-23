Погибшим в "Крокусе" со взрывчаткой в одежде мог быть одним из террористов
SHOT: Найденное в одежде погибшего в "Крокусе" СВУ обезврежено, им мог быть террорист
Погибший в "Крокус сити холле", в одежде которого нашли взрывное устройство, предварительно, мог быть одним из террористов. По данным телеграм-канала SHOT, СВУ удалось обезвредить.
Обстановка у концертного зала "Крокус сити холл" в эти минуты. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Впоследствии Минздрав Москвы публиковал список пострадавших, в котором на данный момент 145 имён, а руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что в тяжёлом состоянии находится 60 взрослых и один ребёнок. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.
Telegram / SHOT