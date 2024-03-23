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22 марта, 23:30

Погибшим в "Крокусе" со взрывчаткой в одежде мог быть одним из террористов

SHOT: Найденное в одежде погибшего в "Крокусе" СВУ обезврежено, им мог быть террорист

Погибший в "Крокус сити холле", в одежде которого нашли взрывное устройство, предварительно, мог быть одним из террористов. По данным телеграм-канала SHOT, СВУ удалось обезвредить.

Обстановка у концертного зала "Крокус сити холл" в эти минуты. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" произошёл теракт. Группа боевиков из минимум пяти человек ворвалась в здание и открыла огонь. После этого начался пожар, стала рушиться крыша. Впоследствии Минздрав Москвы публиковал список пострадавших, в котором на данный момент 145 имён, а руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что в тяжёлом состоянии находится 60 взрослых и один ребёнок. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.

Члены Совбеза ООН осудили теракт в "Крокусе" и призвали наказать виновных
Члены Совбеза ООН осудили теракт в "Крокусе" и призвали наказать виновных
Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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