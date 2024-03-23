Пострадавшая в "Крокусе" рассказала, как бежала с другом по телам погибших 23 марта, 07:58 Life.ru

Москвичка Юлия в беседе с SHOT рассказала, как спасалась из московского "Крокуса" во время стрельбы. Ей и её парню повезло — они были рядом со входом, но бежать им пришлось по телам погибших людей.

Москвичка рассказала, как спасалась из московского "Крокуса" во время стрельбы. Видео © Telegram / SHOT

Пара приехала на концерт "Пикника" прямо перед самым началом и не успела дойти до металлоискателей, как раздались звуки стрельбы. Юлия и её приятель тут же упали на пол. Встать они решились, когда автоматная очередь была слышна уже из глубины здания. Юлия призналась, что пришлось побороть страх, взяться за руки и выбежать на улицу прямо по телам погибших.

Ранения молодого человека Юлии. Фото © Telegram / SHOT

Ранения молодого человека Юлии. Фото © Telegram / SHOT

"Бежали по трупам, но выбежали. Бежали, взявшись за руки. Это просто какая-то удача, что мы попали в место, где не было много народа. Все попадали на пол, и они [террористы] убежали туда, где было больше народа", — рассказала Юлия.

Молодым людям потребовалась медицинская помощь. У девушки осколочные ранения, у молодого человека пуля прошла навылет через пятку.

Авторы Татьяна Миссуми