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Стрельба в "Крокусе"
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Пострадавшая в "Крокусе" рассказала, как бежала с другом по телам погибших

23 марта, 07:58

Life.ru

Москвичка Юлия в беседе с SHOT рассказала, как спасалась из московского "Крокуса" во время стрельбы. Ей и её парню повезло — они были рядом со входом, но бежать им пришлось по телам погибших людей.

Москвичка рассказала, как спасалась из московского "Крокуса" во время стрельбы. Видео © Telegram / SHOT

Пара приехала на концерт "Пикника" прямо перед самым началом и не успела дойти до металлоискателей, как раздались звуки стрельбы. Юлия и её приятель тут же упали на пол. Встать они решились, когда автоматная очередь была слышна уже из глубины здания. Юлия призналась, что пришлось побороть страх, взяться за руки и выбежать на улицу прямо по телам погибших.

Ранения молодого человека Юлии. Фото © Telegram / SHOT

Ранения молодого человека Юлии. Фото © Telegram / SHOT

Ранения молодого человека Юлии. Фото © Telegram / SHOT

Ранения молодого человека Юлии. Фото © Telegram / SHOT

"Бежали по трупам, но выбежали. Бежали, взявшись за руки. Это просто какая-то удача, что мы попали в место, где не было много народа. Все попадали на пол, и они [террористы] убежали туда, где было больше народа", — рассказала Юлия.

Молодым людям потребовалась медицинская помощь. У девушки осколочные ранения, у молодого человека пуля прошла навылет через пятку.

Минздрав открыл горячую линию психологической помощи после теракта в "Крокусе"
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Напомним, вечером 22 марта в столичном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошёл теракт перед концертом группы "Пикник". Несколько террористов ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом подожгли помещение. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 83 человека. Список раненых опубликован на сайте Минздрава Подмосковья. Сейчас ведутся поиски предполагаемых преступников. В Брянской области задержан автомобиль, на котором они могли передвигаться. В регионе объявлен план "Перехват".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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