Уличный музыкант Миша Ретро вывел людей из горящего "Крокуса" сквозь дым и пули

Уличный музыкант Миша Ретро (настоящее имя — Михаил Филиппов) спас жизнь нескольким посетителям "Крокуса", выведя их сквозь дым из здания на улицу. Молодой человек, спрятавшись от террористов в туалете охваченного пламенем комплекса, выкладывал в свой телеграм-канал кружочки, где рассказывал о том, что происходит с ним, его девушкой и остальными людьми, попавшими в ловушку убийц.

Видео, снятые Михаилом из "Крокуса", а также после спасения оттуда. Видео © Telegram / МИША РЕТРО

Миша Ретро пришёл в "Крокус" со своей девушкой Натальей ради концерта группы "Пикник". Его подруга отошла в уборную, и как раз после этого террористы открыли огонь по людям. Миша бросился к девушке в туалет и заперся с ней и ещё несколькими посетителями. Всё это время он выкладывал видео в свой телеграм-канал, где сообщал, что они находятся в помещении на втором этаже, и умолял подписчиков вызвать им помощь. Когда стало очевидно, что вскоре в их укрытии станет невозможно дышать из-за заполняющего его дыма, парень решился на попытку спастись бегством. Он позвал с собой свою девушку, остальные присоединились к ним.

"Когда стало понятно, что мы либо задохнёмся, либо надо бежать — стало всё чёрным, в жизни бы не поверил, что можно настолько ничего не видеть в дыму. После 15 минут вдыхания угарного газа я крикнул Наташе: "Побежали вперёд!" И люди, что были в туалете, тоже с нами побежали. Слава богу, в этой темноте сумели разобраться, где лестница. Я лично помнил, что мы вроде поднялись, — и направо к туалету. Значит, надо выйти — и налево", — рассказал Миша в одном из кружков.