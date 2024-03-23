Регион

Уведомления отключены

23 марта, 13:15

Уличный музыкант Миша Ретро вывел людей из горящего "Крокуса" сквозь дым и пули

Уличный музыкант Миша Ретро (настоящее имя — Михаил Филиппов) спас жизнь нескольким посетителям "Крокуса", выведя их сквозь дым из здания на улицу. Молодой человек, спрятавшись от террористов в туалете охваченного пламенем комплекса, выкладывал в свой телеграм-канал кружочки, где рассказывал о том, что происходит с ним, его девушкой и остальными людьми, попавшими в ловушку убийц.

Видео, снятые Михаилом из "Крокуса", а также после спасения оттуда. Видео © Telegram / МИША РЕТРО

Миша Ретро пришёл в "Крокус" со своей девушкой Натальей ради концерта группы "Пикник". Его подруга отошла в уборную, и как раз после этого террористы открыли огонь по людям. Миша бросился к девушке в туалет и заперся с ней и ещё несколькими посетителями. Всё это время он выкладывал видео в свой телеграм-канал, где сообщал, что они находятся в помещении на втором этаже, и умолял подписчиков вызвать им помощь. Когда стало очевидно, что вскоре в их укрытии станет невозможно дышать из-за заполняющего его дыма, парень решился на попытку спастись бегством. Он позвал с собой свою девушку, остальные присоединились к ним.

"Когда стало понятно, что мы либо задохнёмся, либо надо бежать — стало всё чёрным, в жизни бы не поверил, что можно настолько ничего не видеть в дыму. После 15 минут вдыхания угарного газа я крикнул Наташе: "Побежали вперёд!" И люди, что были в туалете, тоже с нами побежали. Слава богу, в этой темноте сумели разобраться, где лестница. Я лично помнил, что мы вроде поднялись, — и направо к туалету. Значит, надо выйти — и налево", рассказал Миша в одном из кружков.

Михаил верно запомнил путь к лестнице и вывел группу к ней, после чего все выбежали из здания, в котором к тому моменту не стихала стрельба. Сейчас отважный молодой человек доставлен в больницу, у него диагностировано отравление угарным газом. Впрочем, самочувствие у парня хорошее, он записывает в свою "телегу" новые видео.

Купол "Крокуса" полностью обрушился
Купол "Крокуса" полностью обрушился

Напомним, 22 марта террористы открыли огонь по посетителям подмосковного комплекса Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего залили бензином концертный зал и подожгли помещение. Сейчас известно о 143 погибших и более 120 пострадавших. Руководитель ФСБ Александр Бортников уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, участвовавших в бесчеловечной атаке на "Крокус". По данным следствия, преступники планировали покинуть Россию через границу с Украиной, где их ждали сообщники. Однако автомобиль террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от Незалежной. Один из пойманных правоохранителями преступников признался, что согласился участвовать в массовом убийстве невинных людей за вознаграждение в 500 тысяч рублей, которое ему посулили анонимные кураторы в Сети.

Обложка ©

Telegram / МИША РЕТРО

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров