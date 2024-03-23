"Молимся за счастливое перерождение": В буддийском храме в Москве прошёл молебен по жертвам теракта
Московская община буддистов выразила соболезнования близким погибших при теракте
Глубокие соболезнования родным и близким жертв теракта в "Крокусе" выразили духовные лица и миряне Московской общины буддистов. В столичном буддийском храме Тубден Шедублинг прошёл молебен по погибшим. Об этом информировал "Буддийский фонд.рф".
"Мы молимся за скорейшее выздоровление всех пострадавших и за счастливое перерождение погибших. Буддисты Москвы, как и представители других религий нашего города, призывают всех ценить и беречь своих близких и родных людей, в эти тяжёлые часы проявлять любовь и сострадание", — процитировал телеграм-канал слова вице-президента Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олега Вавилова.
Напомним, вечером 22 марта в здание Crocus City Hall, где должен был состояться концерт группы "Пикник", вошли вооружённые террористы и начали палить по всем присутствующим. Затем они облили зал бензином и подожгли. Следственный комитет России сообщил о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143. Задержаны 11 причастных к атаке, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Их поймали недалеко от границы с Украиной, куда они планировали бежать. По данным МВД, все участники теракта — иностранные граждане.
Telegram / Тубден Шедублинг