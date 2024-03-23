"Молимся за счастливое перерождение": В буддийском храме в Москве прошёл молебен по жертвам теракта

Глубокие соболезнования родным и близким жертв теракта в "Крокусе" выразили духовные лица и миряне Московской общины буддистов. В столичном буддийском храме Тубден Шедублинг прошёл молебен по погибшим. Об этом информировал "Буддийский фонд.рф".

"Мы молимся за скорейшее выздоровление всех пострадавших и за счастливое перерождение погибших. Буддисты Москвы, как и представители других религий нашего города, призывают всех ценить и беречь своих близких и родных людей, в эти тяжёлые часы проявлять любовь и сострадание", — процитировал телеграм-канал слова вице-президента Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олега Вавилова.