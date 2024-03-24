Регион

Уведомления отключены

Теракт в "Крокусе"
Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Рахмон заверил в солидарности граждан Таджикистана с братским российским народом

Рахмон выразил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

24 марта, 10:36
4840
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле", унёсшим жизни более 130 человек. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского лидера.

"В скорбный час общенационального траура в РФ глава нашего государства подчеркнул солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом", — отмечается в тексте.

Рахмон назвал чудовищной трагедией террористический акт и от всей души пожелал всем пострадавшим быстрее поправиться, а потерявшим близких — найти силы пережить горе.

Президент Ирака Рашид осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования Путину
Президент Ирака Рашид осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования Путину

Напомним, теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по данным из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали сообщники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!