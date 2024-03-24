Рахмон заверил в солидарности граждан Таджикистана с братским российским народом
Рахмон выразил Путину соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле", унёсшим жизни более 130 человек. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского лидера.
"В скорбный час общенационального траура в РФ глава нашего государства подчеркнул солидарность всех граждан Таджикистана с братским российским народом", — отмечается в тексте.
Рахмон назвал чудовищной трагедией террористический акт и от всей души пожелал всем пострадавшим быстрее поправиться, а потерявшим близких — найти силы пережить горе.
Напомним, теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по данным из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали сообщники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.