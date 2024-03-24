Рахмон заверил в солидарности граждан Таджикистана с братским российским народом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле", унёсшим жизни более 130 человек. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского лидера.