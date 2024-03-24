Президент Ирака Рашид осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования Путину
Иракский президент Абдель Латиф Рашид. Фото © ТАСС / DPA / Ameer Al-Mohammedawi
Иракский президент Абдель Латиф Рашид публично осудил террористический акт в "Крокус сити холле", назвав его трусливым преступлением, и выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину. Послание Рашида опубликовало Посольство Ирака в России.
"С прискорбием узнали о террористическом акте в концертном зале в Москве, приведшем к гибели ни в чём не повинных мирных жителей. Мы осуждаем это трусливое преступление. Ирак солидарен с правительством и народом России в борьбе с подобными гнусными деяниями", — говорится в заявлении главы Ирака.
Ранее Life.ru сообщал о том, что глава КНДР Ким Чен Ын также прислал Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями после теракта, который произошёл 22 марта в красногорском "Крокусе" и унёс жизни более 130 человек. С осуждением террористической атаки выступили многие страны: Чехия, ФРГ, Сирия, Турция, Казахстан, Франция и Греция. Кроме того, российский лидер получил телеграммы с соболезнованиями от президента Белоруссии Александра Лукашенко, главы Правительства Армении Никола Пашиняна и катарского эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.