Президент Ирака Рашид осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования Путину

"С прискорбием узнали о террористическом акте в концертном зале в Москве, приведшем к гибели ни в чём не повинных мирных жителей. Мы осуждаем это трусливое преступление. Ирак солидарен с правительством и народом России в борьбе с подобными гнусными деяниями", — говорится в заявлении главы Ирака.