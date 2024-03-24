В Музее Победы зажгли сотни свечей в день траура по жертвам теракта в "Крокусе"

В Музее Победы в Зале Памяти и Скорби зажгли сотни свечей и провели минуту молчания в память о погибших при террористической атаке на подмосковный "Крокус сити холл". Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы музея.

В Музее Победы зажгли свечи в день траура по жертвам теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / Музей Победы

"Ровно в 12 часов Музей Победы, его филиалы и около 300 музеев – участников международного проекта "Территория Победы" и членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев присоединились к минуте молчания, объявленной Союзом музеев России и ИКОМ России", — сообщили в пресс-службе музея.