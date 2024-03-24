В Музее Победы зажгли сотни свечей в день траура по жертвам теракта в "Крокусе"
В Музее Победы в Зале Памяти и Скорби зажгли сотни свечей и провели минуту молчания в память о погибших при террористической атаке на подмосковный "Крокус сити холл". Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы музея.
В Музее Победы зажгли свечи в день траура по жертвам теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / Музей Победы
"Ровно в 12 часов Музей Победы, его филиалы и около 300 музеев – участников международного проекта "Территория Победы" и членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев присоединились к минуте молчания, объявленной Союзом музеев России и ИКОМ России", — сообщили в пресс-службе музея.
Весь день в музее будет звучать приглушённая печальная музыка, в том числе "Адажио Альбинони" Джадзотто и "Реквием" Моцарта.
Напомним, теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед самым началом концерта группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Однако, по данным из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до границы с Украиной, где их ожидали подельники. В России сегодня объявлен общенациональный траур по жертвам теракта.
Telegram / Музей Победы