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24 марта, 12:53

В Музее Победы зажгли сотни свечей в день траура по жертвам теракта в "Крокусе"

В Музее Победы в Зале Памяти и Скорби зажгли сотни свечей и провели минуту молчания в память о погибших при террористической атаке на подмосковный "Крокус сити холл". Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы музея.

В Музее Победы зажгли свечи в день траура по жертвам теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / Музей Победы

"Ровно в 12 часов Музей Победы, его филиалы и около 300 музеев – участников международного проекта "Территория Победы" и членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев присоединились к минуте молчания, объявленной Союзом музеев России и ИКОМ России", — сообщили в пресс-службе музея.

Весь день в музее будет звучать приглушённая печальная музыка, в том числе "Адажио Альбинони" Джадзотто и "Реквием" Моцарта.

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Напомним, теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед самым началом концерта группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Однако, по данным из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до границы с Украиной, где их ожидали подельники. В России сегодня объявлен общенациональный траур по жертвам теракта.

Обложка ©

Telegram / Музей Победы

Владимир Озеров
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