Появилось видео доставки убийц из "Крокуса" с завязанными глазами в СК

С четырьмя подозреваемыми в совершении теракта в красногорском "Крокус сити холле" проводятся следственные действия, в ближайшее время следователи должны принять меры для ареста. Судя по кадрам СК РФ, их доставили в управление с завязанными глазами.

С подозреваемыми в теракте в "Крокусе" проводятся следственные действия. Видео © Следком

"Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.