Появилось видео доставки убийц из "Крокуса" с завязанными глазами в СК
СК: С подозреваемыми в теракте в "Крокусе" проводятся следственные действия
С четырьмя подозреваемыми в совершении теракта в красногорском "Крокус сити холле" проводятся следственные действия, в ближайшее время следователи должны принять меры для ареста. Судя по кадрам СК РФ, их доставили в управление с завязанными глазами.
С подозреваемыми в теракте в "Крокусе" проводятся следственные действия. Видео © Следком
"Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.
При задержании подозреваемых в автомобиле "Рено" в Брянской области было обнаружено и изъято оружие: пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Назначены дополнительные экспертизы.
Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник". Боевики начали стрелять по людям, а затем подожгли здание, облив всё бензином. Следственный комитет России сообщает, что в теракте погибло 137 человек. 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них четверо террористов. Боевиков остановили у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.