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24 марта, 14:40

Появилось видео доставки убийц из "Крокуса" с завязанными глазами в СК

СК: С подозреваемыми в теракте в "Крокусе" проводятся следственные действия

С четырьмя подозреваемыми в совершении теракта в красногорском "Крокус сити холле" проводятся следственные действия, в ближайшее время следователи должны принять меры для ареста. Судя по кадрам СК РФ, их доставили в управление с завязанными глазами.

С подозреваемыми в теракте в "Крокусе" проводятся следственные действия. Видео © Следком

"Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

При задержании подозреваемых в автомобиле "Рено" в Брянской области было обнаружено и изъято оружие: пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Назначены дополнительные экспертизы.

Момент побега террористов из "Крокуса" сняли камеры видеонаблюдения
Момент побега террористов из "Крокуса" сняли камеры видеонаблюдения

Напомним, вечером 22 марта несколько вооружённых террористов ворвались внутрь здания Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник". Боевики начали стрелять по людям, а затем подожгли здание, облив всё бензином. Следственный комитет России сообщает, что в теракте погибло 137 человек. 11 причастных к атаке человек были задержаны, среди них четверо террористов. Боевиков остановили у границы с Украиной. Сейчас они в столичном отделении СК. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общероссийского траура.

Обложка ©

Следком

Александра Мышляева
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