Поминальные молитвы по погибшим в "Крокусе" прошли в мечетях под Екатеринбургом

24 марта, в день общенационального траура по жертвам теракта в "Крокус сити холле", мусульмане Свердловской области собрались в мечетях, чтобы помолиться за погибших. По словам имама Рушана Камалетдинова, участники поминальной встречи скорбят и сострадают семьям людей, павших от рук террористов.

"Сегодня совместно с прихожанами будем поминать погибших и пострадавших. А также мы всегда напоминаем о том, что терроризм — зло без нации и конфессии", — рассказал Камалетдинов URA.ru.