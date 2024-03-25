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25 марта, 03:46

Поминальные молитвы по погибшим в "Крокусе" прошли в мечетях под Екатеринбургом

24 марта, в день общенационального траура по жертвам теракта в "Крокус сити холле", мусульмане Свердловской области собрались в мечетях, чтобы помолиться за погибших. По словам имама Рушана Камалетдинова, участники поминальной встречи скорбят и сострадают семьям людей, павших от рук террористов.

"Сегодня совместно с прихожанами будем поминать погибших и пострадавших. А также мы всегда напоминаем о том, что терроризм — зло без нации и конфессии", — рассказал Камалетдинов URA.ru.

Председатель Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радиф Гиндуллин признался, что испытывает тяжёлые эмоции на фоне трагедии. Расстрелявшие безоружных посетителей "Крокуса" боевики попрали все законы: и человеческие, и божественные, уверен он.

Японский художник Шо Сибуя посвятил картину жертвам теракта в "Крокусе"
Японский художник Шо Сибуя посвятил картину жертвам теракта в "Крокусе"

Память жертв теракта в минувшее воскресенье почтили и многие российские звёзды, посетившие площадку перед уничтоженным "Крокусом" для возложения цветов. Певица Люся Чеботина призвала россиян сплотиться на фоне произошедшего, а рэпер Тимати обрёк всех виновных на адские муки. Кроме того, у "Крокуса" прошла акция памяти "Летят журавли", которую поддержали и в российских регионах.

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Telegram / Уральский Мухтасибат

Илья Пушкарев
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