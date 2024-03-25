Священник осудил иереев, назвавших теракт карой Бога за поход на концерт в Великий пост
Островский: Поражён словами священников о том, что жертв теракта наказал Бог
Священник Павел Островский. Обложка © Telegram / Павел Островский
Проповеди некоторых священнослужителей, заявивших, что погибших в результате террористической атаки на "Крокус" наказал Господь за нарушение Великого поста, не вызывают ничего, кроме возмущения. Такое заявление сделал священник Павел Островский в личном телеграм-канале.
"Особняком стоит история, которую я знаю из первых уст, когда девушка, пострадавшая в теракте, пошла за помощью в храм и натолкнулась на осуждение из уст священника вместо поддержки. Далее будет цитата: "Повеселилась? Это Бог вас наказал. Если бы в церкви теракт произошёл — вы бы в рай попали, а так — кто знает. Благодари за то, что Бог даёт тебе шанс подумать о своей искушённой жизни. Он дал тебе шанс", — написал он.
Островский добавил, что если подбирать мягкие выражения, то эти проповедники утратили связь с основами христианства и своими действиями предают Церковь тогда, когда пребывающие в ужасе и скорби люди больше всего в ней нуждаются. Такая бестактность и жёсткость поражают.
"Я уже думал, что видел дно внутри церковной ограды. Но тут постучали снизу", — подытожил священник.
Напомним, 22 марта вооружённые автоматическим оружие террористы напали на "Крокус сити холл". Это произошло перед началом выступления группы "Пикник". СК РФ сообщает о 137 погибших. При этом у неофициальных источников сведения о 143 жертвах. По горячим следам удалось задержать 11 подозреваемых, в том числе четверых исполнителей теракта, пытавшихся скрыться на Украине, где их ожидали сообщники. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура по погибшим.