Священник осудил иереев, назвавших теракт карой Бога за поход на концерт в Великий пост

Проповеди некоторых священнослужителей, заявивших, что погибших в результате террористической атаки на "Крокус" наказал Господь за нарушение Великого поста, не вызывают ничего, кроме возмущения. Такое заявление сделал священник Павел Островский в личном телеграм-канале.

"Особняком стоит история, которую я знаю из первых уст, когда девушка, пострадавшая в теракте, пошла за помощью в храм и натолкнулась на осуждение из уст священника вместо поддержки. Далее будет цитата: "Повеселилась? Это Бог вас наказал. Если бы в церкви теракт произошёл — вы бы в рай попали, а так — кто знает. Благодари за то, что Бог даёт тебе шанс подумать о своей искушённой жизни. Он дал тебе шанс", — написал он.

Островский добавил, что если подбирать мягкие выражения, то эти проповедники утратили связь с основами христианства и своими действиями предают Церковь тогда, когда пребывающие в ужасе и скорби люди больше всего в ней нуждаются. Такая бестактность и жёсткость поражают.