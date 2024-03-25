Министр обороны Британии не увидел руки Киева в кровавой бойне в "Крокусе"
В Британии заявили об отсутствии данных о связи теракта в "Крокусе" с Украиной
У Британии нет информации о связи Украины с терактом в красногорском "Крокус сити холле", унёсшем жизни 137 человек. Такое заявление сделал министр обороны Соединённого Королевства Грант Шэппс.
"Я хотел бы присоединиться к достопочтенному джентльмену и также выразить соболезнования по поводу ужасающего теракта. Будет правильным сказать, что нет вообще никакой связи, о которой мы бы знали, с Украиной", — заявил Шэппс, отвечая в Палате общин на соответствующий вопрос теневого министра обороны Джона Хили.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы открыли огонь по посетителям красногорского "Крокуса", после чего подожгли зрительный зал. Согласно последним официальным сведениям, жертвами атаки стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях. Всех подозреваемых арестовали до 22 мая.
ТАСС / Христова Екатерина