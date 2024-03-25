Министр обороны Британии не увидел руки Киева в кровавой бойне в "Крокусе"

У Британии нет информации о связи Украины с терактом в красногорском "Крокус сити холле", унёсшем жизни 137 человек. Такое заявление сделал министр обороны Соединённого Королевства Грант Шэппс.

"Я хотел бы присоединиться к достопочтенному джентльмену и также выразить соболезнования по поводу ужасающего теракта. Будет правильным сказать, что нет вообще никакой связи, о которой мы бы знали, с Украиной", — заявил Шэппс, отвечая в Палате общин на соответствующий вопрос теневого министра обороны Джона Хили.