Пасечник: Мать и дочь из ЛНР погибли от рук безжалостных террористов в "Крокусе"
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что две жительницы региона погибли во время террористической атаки на подмосковный "Крокус сити холл". Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Жертвами страшного теракта в "Крокус сити холле" стали две жительницы Кременского района. Мать и дочь пришли в концертный зал, чтобы послушать артистов своей любимой группы "Пикник". И погибли от рук безжалостных террористов", — написал Пасечник.
Глава Луганской области выразил глубочайшие соболезнования родным и близким своих землячек.
22 марта произошла трагедия "Крокуса". Вооружённые террористы ворвались в здание концертного комплекса, убивая всех на своём пути. Согласно последним официальным сведениям, жертвами атаки стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. Тем же вечером были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях, которые продали головорезам машину, на которой они уезжали из "Крокуса". Всех подозреваемых арестовали до 22 мая.
Life.ru