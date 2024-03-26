"Раскаяния нет": Физиогномист "прочитал" лица террористов и вынес неутешительный вердикт

Мимика и эмоции арестованных по делу о теракте в "Крокус сити холле" мужчин говорят о полном отсутствии раскаяния в содеянном, считает физиогномист Олег Воеводин. Лица некоторых из обвиняемых, по его мнению, и вовсе демонстрируют невменяемость.

"Тупой взгляд. Полностью невменяемое состояние. Здесь нет раскаяния. Человек сидит в себе", — заявил специалист NEWS.ru, говоря про первого фигуранта дела — Далерджона Мирзоева.

Далерджон Мирзоев в зале суда. Фото © Life.ru

Саидакрами Муродали Рачабализода же показался физиогномисту полным безразличия к происходящему. В лице подозреваемого эксперт разглядел лишь раздвоение личности. Лицо третьего фигуранта Мухаммадсобира Файзова, по его мнению, тоже не балует информативностью.

"Здесь мы понимаем, что человек просит Бога, чтобы он забрал его душу, ждёт этой минуты, секунды. Раскаяния нет, пофигизм. Будь что будет, лишь бы Аллах меня забрал", — расшифровал преступника профессионал.

Мухаммадсобир Файзов в зале суда. Фото © Life.ru

Последний из группы — Шамсидин Фаридуни — затаил серьёзную обиду, уверен физиогномист. Прямые губы подозреваемого говорят о его расчётливости. Не исключено, что он пошёл на теракт из мести, заключил собеседник издания.