Донорские пункты РФ приняли более 24 тысяч человек за три дня

Свыше 24 тысяч человек из 86 регионов страны сдали кровь для пострадавших в теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Так, только в Москве и Подмосковье за три дня заготовлено более 4,2 тысячи литров крови и 279 литров плазмы. Как указала глава ФМБА России Вероника Скворцова, за три дня донорские пункты страны заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти две тысячи литров плазмы для пострадавших в "Крокусе". По её словам, в настоящее время запасов крови и её компонентов в стране достаточно.