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26 марта, 06:38

Донорские пункты РФ приняли более 24 тысяч человек за три дня

Более 24 тысяч человек из 86 регионов сдали кровь для пострадавших в "Крокусе"

Свыше 24 тысяч человек из 86 регионов страны сдали кровь для пострадавших в теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Так, только в Москве и Подмосковье за три дня заготовлено более 4,2 тысячи литров крови и 279 литров плазмы. Как указала глава ФМБА России Вероника Скворцова, за три дня донорские пункты страны заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти две тысячи литров плазмы для пострадавших в "Крокусе". По её словам, в настоящее время запасов крови и её компонентов в стране достаточно.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в подмосковный "Крокус сити холл", где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник". Преступники открыли огонь, после чего подожгли здание. У него начала рушиться крыша. В результате атаки боевиков погибли 139 человек, ещё 182 пострадали. Life.ru публиковал списки раненых. Уже 24 марта все четверо нападавших были отправлены в СИЗО, а на следующий день стало известно о троих сообщниках убийц. Их также арестовали.

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Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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