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26 марта, 09:34

Спонсор РДК*, обвинялся в педофилии: Найден владелец изъятой в Петербурге рекордной партии кокаина

Mash: Владельцем изъятой в Петербурге партии кокаина оказался спонсор РДК*

Владелец партии кокаина Сергей Чернобровкин спонсировал РДК* и обвинялся в педофилии. Обложка © Mash

Владелец партии кокаина Сергей Чернобровкин спонсировал РДК* и обвинялся в педофилии. Обложка © Mash

Владельцем партии кокаина рекордного объёма в 1,2 тонны, перехваченной в порту Санкт-Петербурга, оказался активный спонсор террористов из украинского РДК*, который подозревался в педофилии. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 47-летний Сергей Чернобровкин отправлял деньги РДК*, атаковавшим Белгородскую и Брянскую области, близко знаком с главой террористической организации Денисом Капустиным** и поддерживал связь с кураторами из Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Также его подозревали в педофилии.

Теперь Чернобровкину грозит не менее 15 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, а также срок за государственную измену.

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Напомним, в январе в петербургском порту таможенники изъяли партию кокаина на 13 млрд рублей. Наркотик прибыл из Бельгии среди мешков с кофе.

А ранее сообщалось, что актёра-диверсанта из "Глухаря" Кирилла Канахина** приговорили к пожизненному сроку. Он находился в составе группы РДК*, проникшей на территорию Брянской области в марте 2023 года. В результате рейда погиб местный житель, а десятилетний ребёнок получил ранение. В мае диверсанты ворвались в Белгородскую область. Пострадало 12 жителей. На данный момент Канахин** находится на Украине, перед судом он предстал заочно. Бывший актёр объявлен в розыск.

* Запрещённая в России террористическая организация.

** Включён в перечень экстремистов и террористов.

Никита Никонов
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