Спонсор РДК*, обвинялся в педофилии: Найден владелец изъятой в Петербурге рекордной партии кокаина

Владельцем партии кокаина рекордного объёма в 1,2 тонны, перехваченной в порту Санкт-Петербурга, оказался активный спонсор террористов из украинского РДК*, который подозревался в педофилии. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 47-летний Сергей Чернобровкин отправлял деньги РДК*, атаковавшим Белгородскую и Брянскую области, близко знаком с главой террористической организации Денисом Капустиным** и поддерживал связь с кураторами из Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Также его подозревали в педофилии.

Теперь Чернобровкину грозит не менее 15 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, а также срок за государственную измену.

Напомним, в январе в петербургском порту таможенники изъяли партию кокаина на 13 млрд рублей. Наркотик прибыл из Бельгии среди мешков с кофе.