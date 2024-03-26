Спонсор РДК*, обвинялся в педофилии: Найден владелец изъятой в Петербурге рекордной партии кокаина
Mash: Владельцем изъятой в Петербурге партии кокаина оказался спонсор РДК*
Владелец партии кокаина Сергей Чернобровкин спонсировал РДК* и обвинялся в педофилии. Обложка © Mash
Владельцем партии кокаина рекордного объёма в 1,2 тонны, перехваченной в порту Санкт-Петербурга, оказался активный спонсор террористов из украинского РДК*, который подозревался в педофилии. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, 47-летний Сергей Чернобровкин отправлял деньги РДК*, атаковавшим Белгородскую и Брянскую области, близко знаком с главой террористической организации Денисом Капустиным** и поддерживал связь с кураторами из Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Также его подозревали в педофилии.
Теперь Чернобровкину грозит не менее 15 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, а также срок за государственную измену.
Напомним, в январе в петербургском порту таможенники изъяли партию кокаина на 13 млрд рублей. Наркотик прибыл из Бельгии среди мешков с кофе.
А ранее сообщалось, что актёра-диверсанта из "Глухаря" Кирилла Канахина** приговорили к пожизненному сроку. Он находился в составе группы РДК*, проникшей на территорию Брянской области в марте 2023 года. В результате рейда погиб местный житель, а десятилетний ребёнок получил ранение. В мае диверсанты ворвались в Белгородскую область. Пострадало 12 жителей. На данный момент Канахин** находится на Украине, перед судом он предстал заочно. Бывший актёр объявлен в розыск.
* Запрещённая в России террористическая организация.
** Включён в перечень экстремистов и террористов.