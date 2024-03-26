Одна из пострадавших рассказала, что помогло ей выжить при теракте в "Крокусе"
Одна из пострадавших в "Крокусе" заявила, что бутылка с водой помогла ей выжить
Одна из пострадавших при теракте в "Крокусе" Маргарита Чавычалова рассказала, что выжить ей помогла бутылка с водой. Концертный зал в пятницу, 22 марта, она посещала в компании супруга и друзей.
Когда в "Крокус" ворвались вооружённые террористы, Чавычалова вместе с мужем и друзьями спряталась между креслами в зале. Вскоре её супруг заметил, что начался пожар. В панике они бегали по лестничным пролётам, а чтобы не задохнуться от дыма, компания решила облиться водой, которую они купили перед началом концерта.
"Началось задымление, мы вот успели облиться водой, чтобы защитить себя. И потом уже свет выключился, мы с друзьями как раз разминулись в этот момент, и муж кричал, что надо бежать вниз, потому что вверх дым идёт. Мы побежали вниз, я его схватила за футболку. Я подняла голову вверх, увидела выход", — приводит РИА "Новости" слова Маргариты.
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
TACC / Вячеслав Прокофьев