Одна из пострадавших рассказала, что помогло ей выжить при теракте в "Крокусе"

Одна из пострадавших при теракте в "Крокусе" Маргарита Чавычалова рассказала, что выжить ей помогла бутылка с водой. Концертный зал в пятницу, 22 марта, она посещала в компании супруга и друзей.

Когда в "Крокус" ворвались вооружённые террористы, Чавычалова вместе с мужем и друзьями спряталась между креслами в зале. Вскоре её супруг заметил, что начался пожар. В панике они бегали по лестничным пролётам, а чтобы не задохнуться от дыма, компания решила облиться водой, которую они купили перед началом концерта.