Путин: Переживая трагедию в "Крокусе", важно опираться на ценности гуманизма

Переживая трагедию, которая произошла в подмосковном "Крокусе", важно опираться на ценности созидания, гуманизма и милосердия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в тяжёлые периоды ещё больше возрастает значение культуры и её духовно-нравственных и моральных ценностей.

Путин в Екатерининском зале Кремля вручил премии молодым деятелям культуры. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия", — сказал глава государства на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры.