Путин: Переживая трагедию в "Крокусе", важно опираться на ценности гуманизма
Переживая трагедию, которая произошла в подмосковном "Крокусе", важно опираться на ценности созидания, гуманизма и милосердия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в тяжёлые периоды ещё больше возрастает значение культуры и её духовно-нравственных и моральных ценностей.
Путин в Екатерининском зале Кремля вручил премии молодым деятелям культуры. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия", — сказал глава государства на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры.
Он также добавил, что эти ценности объединяют соотечественников в поддержке всех пострадавших при теракте.
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
TACC / Вячеслав Прокофьев