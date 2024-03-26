Спасатели не обнаружили пострадавших под завалами после теракта в "Крокусе"
Ни одного пострадавшего не обнаружили под завалами после теракта в подмосковном "Крокусе". Об этом спасатели сообщили губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Кадры завершения аварийно-спасательных работ в "Крокусе". Видео © Telegram / Воробьёв LIVE
"Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершён", — доложил один из специалистов МЧС России, который участвовал в работах по ликвидации последствий трагедии.
Также он уточнил, что кинологи и спасатели на данный момент уже завершили свою деятельность на месте происшествия. В свою очередь Воробьёв добавил, что специалисты обследовали более восьми тысяч квадратных метров.
Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их арестовали. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.
Telegram / МЧС России