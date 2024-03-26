Спасатели не обнаружили пострадавших под завалами после теракта в "Крокусе"

Ни одного пострадавшего не обнаружили под завалами после теракта в подмосковном "Крокусе". Об этом спасатели сообщили губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Кадры завершения аварийно-спасательных работ в "Крокусе". Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

"Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершён", — доложил один из специалистов МЧС России, который участвовал в работах по ликвидации последствий трагедии.