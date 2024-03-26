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26 марта, 18:44

Спасатели не обнаружили пострадавших под завалами после теракта в "Крокусе"

Ни одного пострадавшего не обнаружили под завалами после теракта в подмосковном "Крокусе". Об этом спасатели сообщили губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Кадры завершения аварийно-спасательных работ в "Крокусе". Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

"Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершён", — доложил один из специалистов МЧС России, который участвовал в работах по ликвидации последствий трагедии.

Также он уточнил, что кинологи и спасатели на данный момент уже завершили свою деятельность на месте происшествия. В свою очередь Воробьёв добавил, что специалисты обследовали более восьми тысяч квадратных метров.

МЧС показало, как выглядит "Крокус сити холл" после завершения разбора завалов
МЧС показало, как выглядит "Крокус сити холл" после завершения разбора завалов

Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их арестовали. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников напавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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