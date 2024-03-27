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27 марта, 15:14

В Нижнем Новгороде наказали школьницу, поблагодарившую террористов за атаку на "Крокус"

В Нижнем Новгороде поблагодарившую террористов школьницу лишили стипендии мэра

В Нижнем Новгороде 15-летнюю школьницу лишили стипендии мэра после её видео, в котором она поблагодарила террористов, атаковавших подмосковный Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). На кадрах девушка говорила, что из-за теракта не поедет в Москву и сможет дальше употреблять алкоголь.

Школьница из Нижнего Новгорода извинилась после того, как поблагодарила террористов, атаковавших "Крокус". Видео © Telegram / Нижний Новгород Без цензуры

"Я уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошёл, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила. Значит, я бухаю до понедельника", — приводит её слова NewsNN.

Потом школьница записала ролик с извинениями, но оставить стипендию ей это не помогло. Пособие девушка получила за "выдающиеся способности и высокие результаты в области культуры и искусства" в 2023 году.

"Не поддерживаю терроризм, от всего сердца приношу соболезнования. Надеюсь, вы меня простите, если сможете", — сказала школьница и добавила, что неправильно подобрала слова.

Родителей девушки привлекли к административной ответственности.

Пьяный блогер наговорил про теракт в "Крокусе" на уголовку и публично покаялся после задержания
Пьяный блогер наговорил про теракт в "Крокусе" на уголовку и публично покаялся после задержания

Вечером в пятницу, 22 марта, группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по людям, ожидавшим концерт рок-группы "Пикник". Далее боевики подожгли здание и скрылись, их задержали в Брянской области перед попыткой перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 140 человек, ещё 360 пострадали. 24 марта всех нападавших отправили в СИЗО. Также в деле есть и другие фигуранты — отец и двое сыновей, продавших террористам транспорт, и предприниматель, сдавший жильё их главарю. Их также заключили под стражу.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Maxim Shipenkov

Никита Осипов
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