В Нижнем Новгороде наказали школьницу, поблагодарившую террористов за атаку на "Крокус"

В Нижнем Новгороде 15-летнюю школьницу лишили стипендии мэра после её видео, в котором она поблагодарила террористов, атаковавших подмосковный Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). На кадрах девушка говорила, что из-за теракта не поедет в Москву и сможет дальше употреблять алкоголь.

Школьница из Нижнего Новгорода извинилась после того, как поблагодарила террористов, атаковавших "Крокус". Видео © Telegram / Нижний Новгород Без цензуры

"Я уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошёл, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила. Значит, я бухаю до понедельника", — приводит её слова NewsNN.

Потом школьница записала ролик с извинениями, но оставить стипендию ей это не помогло. Пособие девушка получила за "выдающиеся способности и высокие результаты в области культуры и искусства" в 2023 году.

"Не поддерживаю терроризм, от всего сердца приношу соболезнования. Надеюсь, вы меня простите, если сможете", — сказала школьница и добавила, что неправильно подобрала слова.