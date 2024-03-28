Минкульт обсудит с силовыми структурами вопросы безопасности массовых мероприятий

"По событиям невероятной, чудовищной трагедии первый вопрос, который возник и у профессионального сообщества, и у нас, — это то, каким образом проводятся наши мероприятия и само понятие массового мероприятия, каким образом они охраняются, кем охраняются", — указала Любимова на заседании Госдумы по культуре.