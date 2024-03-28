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28 марта, 10:44

Минкульт обсудит с силовыми структурами вопросы безопасности массовых мероприятий

Любимова: Минкультуры РФ проработает вопрос охраны массовых мероприятий

Министерство культуры России обсудит вопросы обеспечения безопасности культурных объектов с подведомственными учреждениями и силовыми органами. Об этом заявила глава ведомства Ольга Любимова.

"По событиям невероятной, чудовищной трагедии первый вопрос, который возник и у профессионального сообщества, и у нас, — это то, каким образом проводятся наши мероприятия и само понятие массового мероприятия, каким образом они охраняются, кем охраняются", указала Любимова на заседании Госдумы по культуре.

По её словам, соответствующие нормативы существуют. Любимова добавила, что на предстоящей встрече с силовыми органами необходимо ещё раз обсудить и актуализировать вопрос об обеспечении безопасности.

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Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 90 пациентов были выписаны из больниц, но ещё 77 остаются там. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов и их пособники. Уже 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов, а 26 марта — ещё одного.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Дарья Нарыкова
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