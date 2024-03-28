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28 марта, 11:13

После теракта в "Крокусе" в России усилили меры безопасности на транспорте

Глава транспортной полиции Калинкин: МВД усилило меры безопасности после теракта

После теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле") в России усилили меры безопасности на транспорте. Об этом в четверг, 28 марта, заявил руководитель Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел Олег Калинкин.

"Конечно, [усилены меры безопасности] на всех объектах. И подразделения органов внутренних дел работают, и подразделения транспортной безопасности. Досмотровые мероприятия проводятся, кинологи с собаками работают", — отметил он.

Калинкин подчеркнул, что камеры видеонаблюдения в транспорте должны работать всегда. Записи, по его словам, хранятся в течение месяца.

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Вечером в пятницу, 22 марта, вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", а затем подожгли здание и скрылись. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 90 пациентов были выписаны из больниц, однако ещё 77 остаются там. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов и их пособники. 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов, а 26 марта — ещё одного.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Осипов
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