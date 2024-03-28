После теракта в "Крокусе" в России усилили меры безопасности на транспорте

После теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле") в России усилили меры безопасности на транспорте. Об этом в четверг, 28 марта, заявил руководитель Главного управления на транспорте Министерства внутренних дел Олег Калинкин.

"Конечно, [усилены меры безопасности] на всех объектах. И подразделения органов внутренних дел работают, и подразделения транспортной безопасности. Досмотровые мероприятия проводятся, кинологи с собаками работают", — отметил он.