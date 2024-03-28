"Лишний раз погремит": Эксперт усомнился, что статус иноагента скажется на Пугачёвой
Критик Руденко считает, что признание иноагентом только пропиарит Пугачёву
Потенциальный статус иностранного агента не волнует Аллу Пугачёву, и, более того, он даже может дать ей некоторые бонусы. Об этом заявил музыкальный критик Павел Руденко.
"Это больше, наверное, такой имиджевый шаг для неё. Она больше пропиарится на этой истории. Потому что возвращаться на ПМЖ в Россию она не собирается... По-хорошему этот статус, наверное, не сыграет ей ни в плюс, ни в минус. Только лишний раз появиться в инфополе, погреметь", — сказал собеседник "Царьграда".
Эксперт напомнил, что Примадонна прекратила гастрольную деятельность и избавилась от всех бизнесов в России. Более того, считает критик, статус не повлияет на монетизацию её доходов.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Алла Пугачёва с семьёй, в том числе мужем Максимом Галкиным*, уехала в Израиль. Однако после обострения палестино-израильского конфликта артисты перебрались на Кипр, а потом стали подумывать о переезде в Лондон. К слову, новая жизнь пары — не сахар, и Примадонна сама характеризует её как "голожопинг". Всё это время Пугачёва почти не высказывалась о политике, однако недавно она заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого некогда любимую в нашей стране певицу потребовали признать иностранным агентом, о начале соответствующей процедуры стало известно 27 марта. В Госдуме тем временем также призывают лишить её заработка.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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