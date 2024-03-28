"Лишний раз погремит": Эксперт усомнился, что статус иноагента скажется на Пугачёвой

Потенциальный статус иностранного агента не волнует Аллу Пугачёву, и, более того, он даже может дать ей некоторые бонусы. Об этом заявил музыкальный критик Павел Руденко.

"Это больше, наверное, такой имиджевый шаг для неё. Она больше пропиарится на этой истории. Потому что возвращаться на ПМЖ в Россию она не собирается... По-хорошему этот статус, наверное, не сыграет ей ни в плюс, ни в минус. Только лишний раз появиться в инфополе, погреметь", — сказал собеседник "Царьграда".