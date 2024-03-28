"Постараюсь реализовать идею": Вассерман придумал, как наградить подростков-героев "Крокуса"

Известный интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, предложил наградить подростков, которые спасали людей при теракте в "Крокусе", бесплатным образованием в лучших вузах страны. Уж это молодым людям действительно пригодится, считает парламентарий.

По словам Вассермана, естественно, всё зависит от желания самих подростков-героев. Однако, если кто-то из ребят планирует получить "вышку" или же уже определился с вузом, депутат готов помочь в этом важном деле.