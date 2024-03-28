"Постараюсь реализовать идею": Вассерман придумал, как наградить подростков-героев "Крокуса"
Вассерман предложил сделать бесплатным обучение в вузах для юных героев "Крокуса"
Известный интеллектуал, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, предложил наградить подростков, которые спасали людей при теракте в "Крокусе", бесплатным образованием в лучших вузах страны. Уж это молодым людям действительно пригодится, считает парламентарий.
По словам Вассермана, естественно, всё зависит от желания самих подростков-героев. Однако, если кто-то из ребят планирует получить "вышку" или же уже определился с вузом, депутат готов помочь в этом важном деле.
"Сначала они, конечно, сами должны принять решение — нужно ли им это. Если им понравится такая идея, я постараюсь её реализовать", — приводит интернет-издание Regions слова Вассермана.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске перед концертом "Пикника" и открыла стрельбу по посетителям. Затем боевики подожгли здание и скрылись. Задержать их удалось в Брянской области. В результате трагедии погибло 140 человек, 360 пострадали. 24 марта все четверо напавших были взяты под стражу. Кроме того, силовики задержали сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды. В Госдуме наградили несовершеннолетних сотрудников центра, содействовавших эвакуации после теракта. Гардеробщики получили от Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства благодарности для их семей и ноутбуки.
TACC / Владимир Гердо