СК требует ареста для девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
СК направил в Басманный суд ходатайство о заключении под стражу девятого фигуранта по делу о террористической атаке на концертный зал Crocus City Hall в Подмосковье. Его уже привезли в суд, заседание начнётся в ближайшее время.
"В суд поступило ходатайство СК об аресте Лутфуллои Назримада, обвиняемого по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (Совершение террористического акта, повлёкшего умышленное причинение смерти человеку. — Прим. Life.ru)", — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы зашли в здание "Крокуса" и начали стрелять по собравшимся внутри людям, после чего подожгли зрительный зал и покинули место теракта. Согласно последним данным, нападение унесло жизни 144 человек. В ходе следственных мероприятий были задержаны 11 подозреваемых, среди них оказались и четверо террористов с тремя сообщниками. 26 марта правоохранители задержали и арестовали ещё одного фигуранта, сдававшего квартиру предводителю террористов. 29 марта Следственный комитет подтвердил наличие связи преступников с националистами на Украине.
Shutterstock / FOTODOM