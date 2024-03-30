Песков рассказал о скорби Путина из-за "Крокуса": Незримость слёз не значит, что ему не больно
Песков: Путин глубоко переживает теракт в "Крокусе"
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Президент РФ Владимир Путин пропускает трагедии, которые происходят в стране, через себя. Не исключение и теракт в "Крокусе", сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков рассказал о переживаниях Путина из-за теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / Павел Зарубин
"Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И, поверьте мне, если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймёт. В том числе и мы с вами", — сказал Песков.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавших уже 551. В ФСБ РФ сообщили, что украинские спецслужбы оказывали содействие организации теракта и готовились встречать боевиков на своей территории, чтобы помочь им скрыться. Сейчас задержано 11 человек, в том числе и четверо исполнителей.