Песков рассказал о скорби Путина из-за "Крокуса": Незримость слёз не значит, что ему не больно

"Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И, поверьте мне, если вы не увидите на его лице слёз, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймёт. В том числе и мы с вами", — сказал Песков.