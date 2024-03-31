Храбрые сердца: Оператор SHOT описал подвиг героев с оружием и в белых халатах в дымном аду "Крокуса"

Журналисты телеграм-канала SHOT были одними из первых, кто осветил теракт в подмосковном "Крокусе". Они предоставляли информацию на протяжении всей недели. В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" оператор телеграм-канала Илья Исаев, который в момент захвата концертного зала приехал на место, рассказал о слаженной работе спецслужб, благодаря которой была спасена не одна жизнь.

Оператор SHOT рассказал о слаженной работе спецслужб во время теракта в "Крокусе". Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Момент, когда большая часть сотрудников стояла на улице, какие-то части отдельные МЧС были внутри, искали ещё пострадавших, выживших, пытались выводить тех, кого могли, даже несмотря на то, что ещё не было понятно, внутри террористы или нет. Я думаю, что это очень большой риск, когда ты идёшь туда и не знаешь, выйдешь ты сейчас оттуда или нет. Но надо спасать людей", — сказал журналист.

Он рассказал, что среди медиков были и молодые фельдшеры, которые осознавали риск, но были готовы зайти в полыхающее здание ради спасения людей. По словам оператора, пожарные сразу приступили к ликвидации огня, потом приехали группы быстрого реагирования, которые смогли урегулировать обстановку.