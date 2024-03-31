Храбрые сердца: Оператор SHOT описал подвиг героев с оружием и в белых халатах в дымном аду "Крокуса"
Оператор SHOT рассказал, что медики в "Крокусе" работали несмотря на риски
Журналисты телеграм-канала SHOT были одними из первых, кто осветил теракт в подмосковном "Крокусе". Они предоставляли информацию на протяжении всей недели. В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" оператор телеграм-канала Илья Исаев, который в момент захвата концертного зала приехал на место, рассказал о слаженной работе спецслужб, благодаря которой была спасена не одна жизнь.
Оператор SHOT рассказал о слаженной работе спецслужб во время теракта в "Крокусе". Видео © VK / "Дайте сказать!"
"Момент, когда большая часть сотрудников стояла на улице, какие-то части отдельные МЧС были внутри, искали ещё пострадавших, выживших, пытались выводить тех, кого могли, даже несмотря на то, что ещё не было понятно, внутри террористы или нет. Я думаю, что это очень большой риск, когда ты идёшь туда и не знаешь, выйдешь ты сейчас оттуда или нет. Но надо спасать людей", — сказал журналист.
Он рассказал, что среди медиков были и молодые фельдшеры, которые осознавали риск, но были готовы зайти в полыхающее здание ради спасения людей. По словам оператора, пожарные сразу приступили к ликвидации огня, потом приехали группы быстрого реагирования, которые смогли урегулировать обстановку.
"Когда они приехали, как будто бы появилось ощущение — ну сейчас эти серьёзные дяди разберутся. Когда мы приехали, я думаю, ну у этих ребят проблем не будет никаких навести порядок сейчас. Ну вот. Стало работать, наверное, полегче. Мы все как будто вошли в какой-то ритм и работали, работали, работали. Каждый делал своё дело", — добавил он.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последней информации, трагедия унесла жизнь 144 человек. По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, которые хотели бежать на Украину, а также четверо пособников. Ещё девять человек задержаны в пригороде Душанбе за связь с преступниками. Ранее СК подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" и с украинскими националистами.
VK / "Дайте сказать!"