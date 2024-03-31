"Это ужасно!": Руководитель SHOT назвал самый шокирующий момент теракта в "Крокусе"
Руководитель SHOT рассказал о двух героических поступках посетителей "Крокуса"
Одним из самых шокирующих моментов во время работы по освещению теракта в красногорском "Крокусе" для журналистов SHOT стало признание одного из террористов в том, что он за деньги отправился убивать беззащитных людей, среди которых были инвалиды, женщины и дети. Об этом в новом выпуске "Дайте сказать!" рассказал руководитель телеграм-канала Роберт Ключарёв.
Журналист SHOT — о самых шокирующих моментах во время работы по освещению трагедии в "Крокусе". Видео © VK / "Дайте сказать!"
"Да, несколько моментов, конечно... Я просмотрел, так сказать, опрос одного из террористов. Когда он сказал, что совершил это за деньги, то я, честно говоря, немножко опешил. Просто несколько минут сидел в прострации какой-то, думал: "Серьёзно?" Это просто ужасно", — поделился гость передачи.
Были ещё два других момента, которые произвели на журналиста неизгладимое впечатление, — две истории героев, спасавших людям жизни во время нападения террористов. Одним из них был 35-летний слесарь из Подмосковья по имени Александр, который подарил своей супруге — большой поклоннице творчества группы "Пикник" — билеты на выступление культового российского коллектива. Когда началась стрельба и раздались взрывы гранат, супругов затянуло в толпу паниковавших людей и мужчина понял, что не видит свою жену. Он понимал, что нужно как можно скорее бежать из здания, чтобы спасти себе жизнь, но сердцем желал найти любимую и защитить от опасности, несмотря на то что он даже не знал, где она. Он сделал что мог — попытался вывести из здания двух встреченных им детей. Они спустились со второго этажа на первый, и тут Александр увидел свою супругу: она вместе с другими людьми пряталась за укрытием из сваленных столов. Мужчина подбежал к супруге и сказал ей, что надо встать и уходить, но она, как и все остальные прятавшиеся посетители, была настолько напугана, что её буквально трясло от страха и она не могла понять его слов из-за стресса. Тогда он силой поставил её на ноги, отвесил пощёчину и это сработало — женщина пришла в себя. Затем Александр повёл встреченных им детей, жену и остальных людей к улице — группа двигалась на выход ползком, под прикрытием перевёрнутых столов — и благополучно выбралась.
Героем второй истории Роберта стал 25-летний Максим — инвалид-колясочник, отправившийся на концерт вместе со своей девушкой. По пути он писал своей маме сообщения, когда они ехали в "Крокус" на такси и когда добрались в концертный зал. Когда началась атака, повсюду стал распространяться дым — частично от дымовых шашек, но преимущественно это была едкая гарь от горящего бензина. Парень и его подруга растерялись, ведь зал не был оборудован пандусами, что не позволяло Максиму быстро покинуть помещение. Эта заминка стоила молодому человеку жизни — несколько пуль попали ему в грудь. Максим умер не сразу, его последний поступок был по-настоящему геройским — он повернулся к своей девушке, взглянул ей в глаза и из последних сил закрыл её собственным телом. Она же притворилась мёртвой и, когда террористы ушли, выбежала из зрительного зала, спаслась.
Напомним, 22 марта вооружённые боевики ворвались в здание "Крокус сити холла" и стали стрелять по людям, которые там собрались в ожидании концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал бензином. Согласно информации из официальных источников, жертвами трагедии стали 144 человека. По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей, пытавшихся бежать на Украину, и четверо их пособников. Ещё девятерых задержали в пригороде Душанбе по подозрению в связях с террористами. Ранее Следственный комитет РФ подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" и с украинскими националистами.
VK / "Дайте сказать!"