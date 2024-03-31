"Это ужасно!": Руководитель SHOT назвал самый шокирующий момент теракта в "Крокусе"

Были ещё два других момента, которые произвели на журналиста неизгладимое впечатление, — две истории героев, спасавших людям жизни во время нападения террористов. Одним из них был 35-летний слесарь из Подмосковья по имени Александр, который подарил своей супруге — большой поклоннице творчества группы "Пикник" — билеты на выступление культового российского коллектива. Когда началась стрельба и раздались взрывы гранат, супругов затянуло в толпу паниковавших людей и мужчина понял, что не видит свою жену. Он понимал, что нужно как можно скорее бежать из здания, чтобы спасти себе жизнь, но сердцем желал найти любимую и защитить от опасности, несмотря на то что он даже не знал, где она. Он сделал что мог — попытался вывести из здания двух встреченных им детей. Они спустились со второго этажа на первый, и тут Александр увидел свою супругу: она вместе с другими людьми пряталась за укрытием из сваленных столов. Мужчина подбежал к супруге и сказал ей, что надо встать и уходить, но она, как и все остальные прятавшиеся посетители, была настолько напугана, что её буквально трясло от страха и она не могла понять его слов из-за стресса. Тогда он силой поставил её на ноги, отвесил пощёчину и это сработало — женщина пришла в себя. Затем Александр повёл встреченных им детей, жену и остальных людей к улице — группа двигалась на выход ползком, под прикрытием перевёрнутых столов — и благополучно выбралась.