Мать террориста из "Крокуса" не верит, что её сын убил людей
Родители террориста Мирзоева* принесли соболезнования пострадавшим в "Крокусе"
Далерджон Мирзоев*. Обложка © Life.ru
Родители террориста Далерджона Мирзоева*, участвовавшего в массовом убийстве людей в "Крокус сити холле", выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Об этом пишет РИА "Новости".
Журналист агентства приехал к дому семьи преступника. Ворота были открыты, но родственники террориста с неохотой пошли на контакт. Его отец, опустив взгляд, выразил сочувствие раненным в теракте, а мать Мирзоева* призналась, что до сих пор не верит, что её сын пошёл на убийство.
"Я приношу свои соболезнования матерям, сёстрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать", — сказала женщина.
Напомним, 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников. Исполнителями теракта были: Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*. Как установлено, 32-летний Мирзоев* женат, у него есть дети, он не раз нарушал миграционное законодательство РФ, работал в такси.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.