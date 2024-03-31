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Мать террориста из "Крокуса" не верит, что её сын убил людей

Родители террориста Мирзоева* принесли соболезнования пострадавшим в "Крокусе"

31 марта, 13:35
Далерджон Мирзоев*. Обложка © Life.ru

Далерджон Мирзоев*. Обложка © Life.ru

Родители террориста Далерджона Мирзоева*, участвовавшего в массовом убийстве людей в "Крокус сити холле", выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Об этом пишет РИА "Новости".

Журналист агентства приехал к дому семьи преступника. Ворота были открыты, но родственники террориста с неохотой пошли на контакт. Его отец, опустив взгляд, выразил сочувствие раненным в теракте, а мать Мирзоева* призналась, что до сих пор не верит, что её сын пошёл на убийство.

"Я приношу свои соболезнования матерям, сёстрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать", сказала женщина.

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Напомним, 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников. Исполнителями теракта были: Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*. Как установлено, 32-летний Мирзоев* женат, у него есть дети, он не раз нарушал миграционное законодательство РФ, работал в такси.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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