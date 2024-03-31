Мать террориста из "Крокуса" не верит, что её сын убил людей

Родители террориста Далерджона Мирзоева*, участвовавшего в массовом убийстве людей в "Крокус сити холле", выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Об этом пишет РИА "Новости".

Журналист агентства приехал к дому семьи преступника. Ворота были открыты, но родственники террориста с неохотой пошли на контакт. Его отец, опустив взгляд, выразил сочувствие раненным в теракте, а мать Мирзоева* призналась, что до сих пор не верит, что её сын пошёл на убийство.