В Telegram удалён канал, где могли собирать деньги для террористов из "Крокуса"

В мессенджере "Телеграм" удалён канал, собиравший деньги через криптокошелёк для, предположительно, атаковавших подмосковный Crocus City Hall ("Крокус сити холл") террористов. При попытке войти появляется уведомление, где сказано, что "такого пользователя не существует".

Известно, что данное сообщество вёл пользователь с ником Mavlavi_56, который был администратором телеграм-канала "Голос Хорасана", где вербовали обвиняемых в теракте. Трижды до теракта он публиковал пост, в котором призывал собирать деньги "на помощь пленным семьям и детям — Муджахидов — Мухаджиров" и прикреплял адрес кошелька Tronscan.

Ранее сообщалось, что для отправки средств преступникам после совершения теракта использовался криптокошелёк. По предварительным данным, через него прошла часть той суммы, что обещали боевикам за нападение, — 2525 долларов (около 233 тысяч рублей), пишет РИА "Новости". Другая часть — 2200 долларов тремя траншами — появилась и исчезла из кошелька с 21:30 до 22:30 22 марта — через пару часов после первых сообщений о теракте. Отметим, что ранее из "Телеграма" был удалён и канал "Голос Хорасана".