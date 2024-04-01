В Telegram удалён канал, где могли собирать деньги для террористов из "Крокуса"
В мессенджере "Телеграм" удалён канал, собиравший деньги через криптокошелёк для, предположительно, атаковавших подмосковный Crocus City Hall ("Крокус сити холл") террористов. При попытке войти появляется уведомление, где сказано, что "такого пользователя не существует".
Известно, что данное сообщество вёл пользователь с ником Mavlavi_56, который был администратором телеграм-канала "Голос Хорасана", где вербовали обвиняемых в теракте. Трижды до теракта он публиковал пост, в котором призывал собирать деньги "на помощь пленным семьям и детям — Муджахидов — Мухаджиров" и прикреплял адрес кошелька Tronscan.
Ранее сообщалось, что для отправки средств преступникам после совершения теракта использовался криптокошелёк. По предварительным данным, через него прошла часть той суммы, что обещали боевикам за нападение, — 2525 долларов (около 233 тысяч рублей), пишет РИА "Новости". Другая часть — 2200 долларов тремя траншами — появилась и исчезла из кошелька с 21:30 до 22:30 22 марта — через пару часов после первых сообщений о теракте. Отметим, что ранее из "Телеграма" был удалён и канал "Голос Хорасана".
Напомним, исполнители теракта в "Крокус сити холле" заявили, что общались с кураторами через Telegram. После трагедии пользователи мессенджера стали получать рассылки с предложением повторить кровавую бойню за деньги. Кремль пообещал не блокировать платформу, обратившись к её создателю с просьбой тщательнее следить за своим детищем. В ответ Telegram произвёл блокировку десятков тысяч аккаунтов, которые связаны с призывами к терактам.
Как сообщал Life.ru, вечером в пятницу, 22 марта, террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников.
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