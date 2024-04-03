В России стабилизировались цены на продукты, сообщили в кабмине
Вице-премьер России Абрамченко заявила о стабилизации цен на продукты
В России стабилизировались цены на продовольствие благодаря мерам, принятым в правительстве. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Дальше наблюдаем в рамках инструментов, о которых сегодня говорил премьер-министр, это инструменты Координационного центра правительства и система инцидентов. Когда возникает какой-то всплеск либо в регионе, либо в определённой отрасли, либо по определённым группам товаров, как ситуация была с яйцами, включается инструмент либо таможенно-тарифное регулирование", — указала Абрамченко.
Вице-премьер напомнила, что с 1 января этого года в РФ приняли решение о беспошлинном ввозе 1,2 миллиарда яиц. По её словам, эта мера хорошо сработала в отношении белорусских партнёров. В частности, из республики было ввезено 195 миллионов яиц против 55 миллионов в 2023 году, что доказывает эффективность принятого решения, подчеркнула Абрамченко.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что спрос на яйца в стране начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Таким образом, цены на продукт увеличились, хотя производство не сокращалось. Но уже 16 января стоимость куриных яиц у отечественных производителей стала снижаться, а в магазинах появился импортный товар. 24 января цены на яйца I и II категорий упали на 0,2–0,4%. В конце февраля глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что тенденция к снижению цен на этот продукт наметилась благодаря заключению ценовых соглашений с производителями и продавцами куриных яиц. А в апреле ФАС начала проверку крупных торговых сетей из-за цен на этот вид продукции.
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