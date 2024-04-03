В России стабилизировались цены на продукты, сообщили в кабмине

"Дальше наблюдаем в рамках инструментов, о которых сегодня говорил премьер-министр, это инструменты Координационного центра правительства и система инцидентов. Когда возникает какой-то всплеск либо в регионе, либо в определённой отрасли, либо по определённым группам товаров, как ситуация была с яйцами, включается инструмент либо таможенно-тарифное регулирование", — указала Абрамченко.

Вице-премьер напомнила, что с 1 января этого года в РФ приняли решение о беспошлинном ввозе 1,2 миллиарда яиц. По её словам, эта мера хорошо сработала в отношении белорусских партнёров. В частности, из республики было ввезено 195 миллионов яиц против 55 миллионов в 2023 году, что доказывает эффективность принятого решения, подчеркнула Абрамченко.