В небе над границей Ирана и Ирака заметили светящийся объект

На территориях Ирана и Ирака, прилегающих к границе между двумя государствами, сообщают о полёте светящегося объекта. По иранским соцсетям распространяется видео загадочного явления.

"Два видеоролика: небо Ахваза и на территории Ирака рядом с Хузестаном. Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не опубликованы", — написало в телеграм-канале информационное агентство Jamaran.