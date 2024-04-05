В небе над границей Ирана и Ирака заметили светящийся объект
Jamaran: У ирано-иракской границы замечен летящий светящийся объект
На территориях Ирана и Ирака, прилегающих к границе между двумя государствами, сообщают о полёте светящегося объекта. По иранским соцсетям распространяется видео загадочного явления.
Над границей Ирана и Ирака пролетел светящийся объект. Видео © Telegram / Jamaran
"Два видеоролика: небо Ахваза и на территории Ирака рядом с Хузестаном. Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не опубликованы", — написало в телеграм-канале информационное агентство Jamaran.
Кадры появились в ситуации напряжённости в регионе из-за авиаудара израильских ВВС по генконсульству Ирана в Дамаске, имевшего место 1 апреля. Здание полностью разрушено. Погибло 11 человек, в том числе семь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщалось, что среди погибших был бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди, командовавший спецназом "Аль-Кудс" в Сирии и Ливане. Москва осудила Израиль и назвала это актом агрессии, а президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что удар еврейского государства не останется без ответа.
Кадр из видео Telegram / Jamaran