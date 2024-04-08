Полиция продолжает разыскивать байкера, напавшего на полицейских в Подмосковье

Правоохранители продолжают разыскивать неизвестного наркоторговца на мотоцикле, напавшего на сотрудников полиции, сидевших в засаде. По данным SHOT , он скрылся на чёрной "хонде".

Минувшей ночью СМИ начали распространять информацию о якобы задержании в Тверской области некоего Филиппа Ж., подозреваемого в преступлении, однако в МВД сообщили, что это фейк.