Полиция продолжает разыскивать байкера, напавшего на полицейских в Подмосковье
Место нападения на сотрудников полиции в Московской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Правоохранители продолжают разыскивать неизвестного наркоторговца на мотоцикле, напавшего на сотрудников полиции, сидевших в засаде. По данным SHOT, он скрылся на чёрной "хонде".
Минувшей ночью СМИ начали распространять информацию о якобы задержании в Тверской области некоего Филиппа Ж., подозреваемого в преступлении, однако в МВД сообщили, что это фейк.
Напомним, вечером 7 апреля в подмосковной Черноголовке двое сотрудников полиции проводили операцию по поимке наркоторговца: сидели в засаде и наблюдали, кто придёт за "закладкой", спрятанной недалеко от СНТ "Озон". Однако дилер начал стрелять по правоохранителям. Один из них погиб на месте, второй — в реанимации. Преступник скрылся с места на мотоцикле без номеров, он двигался в сторону Санкт-Петербурга. Позднее погоню заметили в Тверской области. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских.