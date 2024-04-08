"Бедро собирали по частям": Ребёнка, которого сбили террористы у "Крокуса", выписали из больницы
Юного хоккеиста, которого сбили террористы у "Крокуса", выписали из больницы
Илья Толпыкин. Обложка © Telegram / SHOT
Восьмилетнего хоккеиста Илью Толпыкина, которого сбили террористы у "Крокуса", выписали из больницы. Как сообщает SHOT, пока ребёнок передвигается на инвалидной коляске.
В беседе с телеграм-каналом мама Ильи рассказала, что у него сломана ключица, да и бедро врачам пришлось буквально собирать по частям — теперь в кость вставлен стержень. Предполагается, что юный спортсмен начнёт вставать на ноги примерно через пару недель. Тогда он уже сможет передвигаться не на коляске, а на костылях. Весь процесс реабилитации, по прогнозам, займёт ещё пару месяцев. К слову, сам Илья бодр духом и уже планирует вернуться на лёд.
Ранее Life.ru сообщал, что Илье провели вторую операцию на ноге. В больнице ребёнка навестили хоккеисты "Спартака", юному спортсмену они подарили мерч с автографами. Кроме того, мальчика по видеосвязи поддержали нападающий клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" Евгений Кузнецов, а также капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни минимум 144 человек, ещё более 550 пострадали. На данный момент по делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо напавших.