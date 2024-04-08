"Бедро собирали по частям": Ребёнка, которого сбили террористы у "Крокуса", выписали из больницы

В беседе с телеграм-каналом мама Ильи рассказала, что у него сломана ключица, да и бедро врачам пришлось буквально собирать по частям — теперь в кость вставлен стержень. Предполагается, что юный спортсмен начнёт вставать на ноги примерно через пару недель. Тогда он уже сможет передвигаться не на коляске, а на костылях. Весь процесс реабилитации, по прогнозам, займёт ещё пару месяцев. К слову, сам Илья бодр духом и уже планирует вернуться на лёд.