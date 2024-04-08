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8 апреля, 16:01

Житель села в Оренбургской области вывез на лодке из зоны затопления 30 человек

Павел Ламбин. Обложка © Telegram / RT на русском

Павел Ламбин. Обложка © Telegram / RT на русском

Павел Ламбин из села Тоцкого Оренбургской области за два дня сумел вывезти 30 человек из зоны подтопления. В числе эвакуированных — пенсионерка с признаками инсульта.

Одна из спасательных операций с участием Павла Ламбина и местных жителей во время паводка в Оренбургской области. Видео © VK / Оренбург Онлайн

В беседе с журналистами Павел рассказал, что не только эвакуирует односельчан, но и выключает электричество в затопленных домах. Также мужчина привозит людям необходимые вещи, если они его просят. Благодаря помощи Павла нагрузка на спасателей МЧС немного снижается, ведь те сейчас работают круглыми сутками.

"По-другому не могло быть. Я тут родился, это моя родина, мои односельчане", — приводит RT слова Павла.

МЧС: Отказ от эвакуации из зоны подтопления — это необоснованный риск
МЧС: Отказ от эвакуации из зоны подтопления — это необоснованный риск

Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбуржья предупреждают, что пик паводка в регионе придётся на 10 апреля. Количество затопленных домов перевалило за десять тысяч.

Наталья Исакова
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