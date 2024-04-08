Житель села в Оренбургской области вывез на лодке из зоны затопления 30 человек

Павел Ламбин из села Тоцкого Оренбургской области за два дня сумел вывезти 30 человек из зоны подтопления. В числе эвакуированных — пенсионерка с признаками инсульта.

Одна из спасательных операций с участием Павла Ламбина и местных жителей во время паводка в Оренбургской области. Видео © VK / Оренбург Онлайн

В беседе с журналистами Павел рассказал, что не только эвакуирует односельчан, но и выключает электричество в затопленных домах. Также мужчина привозит людям необходимые вещи, если они его просят. Благодаря помощи Павла нагрузка на спасателей МЧС немного снижается, ведь те сейчас работают круглыми сутками.