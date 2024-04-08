В Челябинской области из-за паводка прорвало насыпную плотину
В Брединском районе Челябинской области на реке Утяжкин Дол прорвало насыпную плотину. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.
"Плотина насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. <...> Угрозы подтопления населённым пунктам нет", — рассказали в пресс-центре.
Там подчеркнули, что обстановка находится на контроле сотрудников МЧС и администрации муниципалитета, также ведётся контроль за уровнем воды в реке.
Утяжкин Дол проходит по территории Павловского сельского поселения, население которого составляет порядка полутора тысяч человек. Оно граничит с Казахстаном, Оренбургской областью, а также Наследницким сельским поселением.
Ранее стало известно, что в Орске Оренбургской области произошёл очередной прорыв дамбы. Его зафиксировали в районе посёлка Лесоторговый.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической, пик стихийного бедствия в регионе ожидается 10 апреля.
Telegram / МЧС Челябинской области