Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 18:25

В Челябинской области из-за паводка прорвало насыпную плотину

В Брединском районе Челябинской области на реке Утяжкин Дол прорвало насыпную плотину. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.

"Плотина насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. <...> Угрозы подтопления населённым пунктам нет", — рассказали в пресс-центре.

Там подчеркнули, что обстановка находится на контроле сотрудников МЧС и администрации муниципалитета, также ведётся контроль за уровнем воды в реке.

Утяжкин Дол проходит по территории Павловского сельского поселения, население которого составляет порядка полутора тысяч человек. Оно граничит с Казахстаном, Оренбургской областью, а также Наследницким сельским поселением.

Ранее стало известно, что в Орске Оренбургской области произошёл очередной прорыв дамбы. Его зафиксировали в районе посёлка Лесоторговый.

В ещё одном регионе России введён режим ЧС из-за паводков
В ещё одном регионе России введён режим ЧС из-за паводков

Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической, пик стихийного бедствия в регионе ожидается 10 апреля.

Обложка ©

Telegram / МЧС Челябинской области

Наталья Исакова
  • Новости
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров