В Челябинской области из-за паводка прорвало насыпную плотину

В Брединском районе Челябинской области на реке Утяжкин Дол прорвало насыпную плотину. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.

"Плотина насыпная. Ниже по течению реки есть озеро. <...> Угрозы подтопления населённым пунктам нет", — рассказали в пресс-центре.

Там подчеркнули, что обстановка находится на контроле сотрудников МЧС и администрации муниципалитета, также ведётся контроль за уровнем воды в реке.

Утяжкин Дол проходит по территории Павловского сельского поселения, население которого составляет порядка полутора тысяч человек. Оно граничит с Казахстаном, Оренбургской областью, а также Наследницким сельским поселением.