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9 апреля, 13:05

"Отстань, старушка, я в печали": В ЛДПР пошутили о гайдаевских мотивах в судьбе Макрона

Депутат Чернышов: Макрон мечтал стать великим, но привёл Францию к тупику

Эмманюэль Макрон намеревался войти в историю Франции в качестве великого президента, однако лишь завёл страну в тупик. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в интервью ведущей телеканала "360" Аксинье Гурьяновой. По словам парламентария, теперь французский лидер, растеряв надежду на величие, вынужден наблюдать, как на выборах в Европарламент одерживают победу правые партии, и ему от этого тошно.

"Он привёл Францию к тупику. Всё, нет выхода для Франции, для Вооружённых сил республики и для людей", — убеждён собеседник телеканала "360".

При этом Чернышов пофантазировал на тему того, как болезненно Макрон переживает крах своих амбиций, когда возвращается домой, где жена заискивающе спрашивает у него: "Эмманюэльчик, что с тобой? Что ты пригорюнился?", а в ответ слышит гайдаевское: "Оставь меня, старушка, я в печали".

В Госдуме предложили Макрону "поступить по-мужски" и возглавить французских военных на Украине
В Госдуме предложили Макрону "поступить по-мужски" и возглавить французских военных на Украине

Напомним, Эмманюэль Макрон утверждает, что европейские лидеры всерьёз рассматривают возможность отправки своих войск на Украину. Также он заявлял, что Франция сделает всё, чтобы не допустить победы России в конфликте. Однако власти Австрии, Швеции, Великобритании и Германии заверяют, что не собираются помогать Киеву на поле боя. В то же время Владимир Зеленский поддержал идею французского лидера.

Обложка ©

ТАСС / Tschaen Eric/Pool/ABACA

Марина Калегина
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