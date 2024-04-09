"Отстань, старушка, я в печали": В ЛДПР пошутили о гайдаевских мотивах в судьбе Макрона
Депутат Чернышов: Макрон мечтал стать великим, но привёл Францию к тупику
Эмманюэль Макрон намеревался войти в историю Франции в качестве великого президента, однако лишь завёл страну в тупик. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в интервью ведущей телеканала "360" Аксинье Гурьяновой. По словам парламентария, теперь французский лидер, растеряв надежду на величие, вынужден наблюдать, как на выборах в Европарламент одерживают победу правые партии, и ему от этого тошно.
"Он привёл Францию к тупику. Всё, нет выхода для Франции, для Вооружённых сил республики и для людей", — убеждён собеседник телеканала "360".
При этом Чернышов пофантазировал на тему того, как болезненно Макрон переживает крах своих амбиций, когда возвращается домой, где жена заискивающе спрашивает у него: "Эмманюэльчик, что с тобой? Что ты пригорюнился?", а в ответ слышит гайдаевское: "Оставь меня, старушка, я в печали".
Напомним, Эмманюэль Макрон утверждает, что европейские лидеры всерьёз рассматривают возможность отправки своих войск на Украину. Также он заявлял, что Франция сделает всё, чтобы не допустить победы России в конфликте. Однако власти Австрии, Швеции, Великобритании и Германии заверяют, что не собираются помогать Киеву на поле боя. В то же время Владимир Зеленский поддержал идею французского лидера.
ТАСС / Tschaen Eric/Pool/ABACA