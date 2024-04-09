Эмманюэль Макрон намеревался войти в историю Франции в качестве великого президента, однако лишь завёл страну в тупик. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в интервью ведущей телеканала "360" Аксинье Гурьяновой. По словам парламентария, теперь французский лидер, растеряв надежду на величие, вынужден наблюдать, как на выборах в Европарламент одерживают победу правые партии, и ему от этого тошно.

"Он привёл Францию к тупику. Всё, нет выхода для Франции, для Вооружённых сил республики и для людей", — убеждён собеседник телеканала "360".