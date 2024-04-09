В Оренбурге уровень воды на реке Урал превысил опасную отметку 930 см
В Оренбурге уровень воды в реке Урал к вечеру вторника, 9 апреля, вырос до 931 сантиметра, что выше опасной отметки на один сантиметр. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
"Приволжское УГМС сообщает, что уровень воды на реке Урал в 22:00 повысился до отметки 931 сантиметр, что выше опасной на один сантиметр", — говорится в сообщении.
Напомним, в этом году десятки регионов России усиленно борются с паводками. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области, а именно по Орску. Там зафиксировано минимум три прорыва дамбы. На данный момент в зоне бедствия находится более десяти тысяч домов. Кроме того, в Кургане прогнозируют приход большой воды 11–14 апреля. В МЧС выпустили памятку для россиян, чьё жильё попадает в зону подтопления, а эксперт по выживанию рассказал, как собрать "тревожный чемоданчик" на случай наводнения.
Life.ru / Андрей Тишин