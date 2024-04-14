Медведев объяснил разницу подходов США к конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине

Соединённые Штаты сдерживают конфликт на Ближнем Востоке из-за собственных рисков, тогда как на Украине они продолжают "инвестировать" в смерти людей. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы [президента США Джо] Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость", — написал он в телеграм-канале.

Также зампред Совбеза подчеркнул, что гибель людей из-за украинского конфликта для американцев совершенно безразлична. Для них чем больше — тем лучше, ведь таким образом происходят "инвестиции", заключил Медведев.