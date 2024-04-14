Медведев объяснил разницу подходов США к конфликтам на Ближнем Востоке и на Украине
Медведев: США пытаются проявлять сдержанность на Ближнем Востоке
Соединённые Штаты сдерживают конфликт на Ближнем Востоке из-за собственных рисков, тогда как на Украине они продолжают "инвестировать" в смерти людей. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы [президента США Джо] Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость", — написал он в телеграм-канале.
Также зампред Совбеза подчеркнул, что гибель людей из-за украинского конфликта для американцев совершенно безразлична. Для них чем больше — тем лучше, ведь таким образом происходят "инвестиции", заключил Медведев.
Напомним, вечером 13 апреля Иран нанёс удар по территории Израиля с использованием ракет и дронов. В Тель-Авиве ранее уже утверждали, что 99% ракет и беспилотников были перехвачены. Часть из них была отражена силами США. Всего за медицинской помощью в Израиле обратился 31 человек. Позднее начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил о завершении военной операции против Израиля. По его словам, Тегеран не планирует продолжать атаки, однако готов к дальнейшим действиям в случае необходимости.
Напомним, что иранская атака стала ответом на израильский удар по консульству Ирана в Сирии 1 апреля. Жертвами атаки тогда стали 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР.
TACC / Владимир Гердо