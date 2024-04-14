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14 апреля, 11:02

В НАТО отреагировали на атаку Ирана по Израилю

НАТО осудило удары Ирана по Израилю и призвало стороны конфликта к сдержанности

Североатлантический альянс (НАТО) осудил атаку Ирана на Израиль. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря военного блока Фарах Дахлаллу.

"Мы осуждаем ночную эскалацию со стороны Ирана, призываем к сдержанности и внимательно следим за развитием событий. Крайне важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля", — указала Дахлалла.

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Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанёс удар по Израилю с помощью ракет и беспилотников в ответ на обстрел своей дипмиссии в Сирии. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атаку полностью отразили, однако известно о минимум 31 пострадавшем. В Иране подчёркивают, что били только по военным целям, операция уже завершена. Тем временем МИД России призвал стороны конфликта к сдержанности.

Обложка ©

Unsplash / spacex

Дарья Нарыкова
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