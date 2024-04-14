В НАТО отреагировали на атаку Ирана по Израилю

Североатлантический альянс (НАТО) осудил атаку Ирана на Израиль. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря военного блока Фарах Дахлаллу.

"Мы осуждаем ночную эскалацию со стороны Ирана, призываем к сдержанности и внимательно следим за развитием событий. Крайне важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля", — указала Дахлалла.