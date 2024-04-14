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14 апреля, 12:22

Захарова после призыва осудить удар Ирана напомнила, что Израиль молчал об атаках ВСУ на РФ

Захарова заявила, что не помнит осуждения Израилем ударов ВСУ по территории РФ

Мария Захарова и Симона Гальперин. Обложка © Telegram / МИД России / Посольство Израиля в России

Мария Захарова и Симона Гальперин. Обложка © Telegram / МИД России / Посольство Израиля в России

Израиль не осуждал украинские удары по территории России, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв посла еврейского государства Симоны Гальперин к Москве высказаться о ночной атаке Ирана.

"Напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий [Владимира] Зеленского со стороны израильских официальных лиц", — указала она в телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что по вине тех самых "ублюдков на Банковой" из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура.

Ранее Симона Гальперин в беседе со СМИ призвала Россию осудить иранский удар по территории Израиля. Она также выразила надежду, что РФ предпримет попытки противодействовать "попыткам Ирана дестабилизировать регион".

"Призываем все стороны к сдержанности": МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль
"Призываем все стороны к сдержанности": МИД России отреагировал на атаку Ирана на Израиль

Напомним, Иран нанёс массированный удар по территории Израиля в ночь на 14 апреля. Использовались как ракеты, так и беспилотники. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атака была полностью отбита, однако в то же время известно о как минимум 31 пострадавшем. В Иране заявляют, что удар наносился исключительно по военным объектам. Операцию уже завершили, она носила ограниченный характер. По официальным данным ЦАХАЛ, ПВО перехватила 99% из почти 300 целей.

Матвей Константинов
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