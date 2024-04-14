Захарова после призыва осудить удар Ирана напомнила, что Израиль молчал об атаках ВСУ на РФ

Израиль не осуждал украинские удары по территории России, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв посла еврейского государства Симоны Гальперин к Москве высказаться о ночной атаке Ирана.

"Напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий [Владимира] Зеленского со стороны израильских официальных лиц", — указала она в телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что по вине тех самых "ублюдков на Банковой" из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура.