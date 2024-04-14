Захарова после призыва осудить удар Ирана напомнила, что Израиль молчал об атаках ВСУ на РФ
Захарова заявила, что не помнит осуждения Израилем ударов ВСУ по территории РФ
Мария Захарова и Симона Гальперин. Обложка © Telegram / МИД России / Посольство Израиля в России
Израиль не осуждал украинские удары по территории России, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв посла еврейского государства Симоны Гальперин к Москве высказаться о ночной атаке Ирана.
"Напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий [Владимира] Зеленского со стороны израильских официальных лиц", — указала она в телеграм-канале.
Дипломат напомнила, что по вине тех самых "ублюдков на Банковой" из года в год погибают мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура.
Ранее Симона Гальперин в беседе со СМИ призвала Россию осудить иранский удар по территории Израиля. Она также выразила надежду, что РФ предпримет попытки противодействовать "попыткам Ирана дестабилизировать регион".
Напомним, Иран нанёс массированный удар по территории Израиля в ночь на 14 апреля. Использовались как ракеты, так и беспилотники. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, атака была полностью отбита, однако в то же время известно о как минимум 31 пострадавшем. В Иране заявляют, что удар наносился исключительно по военным объектам. Операцию уже завершили, она носила ограниченный характер. По официальным данным ЦАХАЛ, ПВО перехватила 99% из почти 300 целей.