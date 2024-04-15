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15 апреля, 13:36

СМИ узнали о бешенстве Зеленского из-за одной просьбы США

WP: Зеленского разозлила просьба США воздержаться от атак на НПЗ России

Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы вице-президента США Камалы Харрис воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Просьба <…> рассердила Зеленского и его ближайших помощников", — говорится в материале.

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По словам собеседников издания, Зеленский не принял во внимание просьбу, которую Харрис озвучила в феврале во время их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности, так как не был уверен, единая ли это позиция Белого дома. При этом в последующие недели американские власти повторяли предупреждение. Киев же проигнорировал просьбу и, наоборот, усилил атаки по российским НПЗ. Такой шаг привёл к усилению напряжённости в уже и так натянутых американо-украинских отношениях. Не исключено, что это могло повлиять на задержки одобрения Конгрессом пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов.

Как указывается в материале, по мнению американских чиновников, тактика нанесения ударов по НПЗ может привести к росту мировых цен на энергоносители, что, в свою очередь, вероятно, "ослабит европейскую поддержку выделения помощи Украине". Вместе с тем польза от таких ударов ВСУ с военной точки зрения также носит сомнительный характер, указали авторы статьи.

По данным Financial Times, США призвали Украину перестать наносить "наглые" удары по российской нефтяной инфраструктуре. В Белом доме опасаются, что это может спровоцировать рост цен на чёрное золото и ответ со стороны РФ. Комментируя публикацию, в Кремле заявили, что Штатам следует призвать Киев отказаться от террористических методов, в том числе ударов по гражданским объектам.

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Украинские дроны с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них, в частности, заводы в Самарской, Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае.

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Рresident.gov.ua

Наталья Исакова
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