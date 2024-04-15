СМИ узнали о бешенстве Зеленского из-за одной просьбы США

Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы вице-президента США Камалы Харрис воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Просьба <…> рассердила Зеленского и его ближайших помощников", — говорится в материале.

По словам собеседников издания, Зеленский не принял во внимание просьбу, которую Харрис озвучила в феврале во время их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности, так как не был уверен, единая ли это позиция Белого дома. При этом в последующие недели американские власти повторяли предупреждение. Киев же проигнорировал просьбу и, наоборот, усилил атаки по российским НПЗ. Такой шаг привёл к усилению напряжённости в уже и так натянутых американо-украинских отношениях. Не исключено, что это могло повлиять на задержки одобрения Конгрессом пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов.

Как указывается в материале, по мнению американских чиновников, тактика нанесения ударов по НПЗ может привести к росту мировых цен на энергоносители, что, в свою очередь, вероятно, "ослабит европейскую поддержку выделения помощи Украине". Вместе с тем польза от таких ударов ВСУ с военной точки зрения также носит сомнительный характер, указали авторы статьи.