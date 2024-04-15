Нетаньяху приказал армии предложить цели для удара по Ирану

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал поручение ЦАХАЛ набросать варианты для ответа на иранское нападение, выбрав соответствующие цели, пишет газета Washington Post, ссылаясь на источник, знакомый с обсуждениями. При этом необходимо постараться избежать жертв. В качестве вариантов рассматриваются объекты в Тегеране либо кибератака.

"Израильский военный кабинет в понедельник обсуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана... Нетаньяху попросил Армию обороны Израиля представить варианты целей... Израиль ищет варианты, которые "пошлют сигнал", но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку", — пишет издание.