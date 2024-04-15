Нетаньяху приказал армии предложить цели для удара по Ирану
WP: Нетаньяху поручил найти цели для атаки по Ирану, чтобы "послать сигнал"
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал поручение ЦАХАЛ набросать варианты для ответа на иранское нападение, выбрав соответствующие цели, пишет газета Washington Post, ссылаясь на источник, знакомый с обсуждениями. При этом необходимо постараться избежать жертв. В качестве вариантов рассматриваются объекты в Тегеране либо кибератака.
"Израильский военный кабинет в понедельник обсуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана... Нетаньяху попросил Армию обороны Израиля представить варианты целей... Израиль ищет варианты, которые "пошлют сигнал", но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку", — пишет издание.
При этом Израиль хочет ответить так, чтобы не разозлить международных союзников, с которыми можно построить альянс против Тегерана.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран в ответ на обстрел своего генконсульства в Дамаске сильно ударил по израильской территории ракетами и беспилотниками. В Тегеране отметили, что били только по военным объектам. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху утверждает, что атака была полностью отбита, однако в Тегеране отрицают это, а СМИ указывают, что не менее семи гиперзвуковых ракет поразили авиабазу Неватим. После иранского удара Израиль отложил операцию в Рафахе на юге сектора Газа. В Кремле призвали конфликтующие стороны к сдержанности.
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